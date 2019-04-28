Hep birlikte tartışmak için

Meryem IŞIK

Mersin Genç Hayat Okuma Grubu

Bizleri delip geçen fakat teğet geçmesini istediğimiz dönemlerden geçiyoruz. Özellikle şu zamanlarda ülkemizde sadece güneş bedava doğuyor. Zaten insanca olmayan yaşantımız belirli kalıplar içerisinde sefilliğe mahkûm bırakılıyor. Bir kuyruğa terk edilmişiz ki halimiz içler acısı. Bu çürümüş düzen hep böyle mi gider dememekten de kendimizi alıkoyamıyoruz.

Tabii bu toprakların üzerinde yaşayan bizler; işçisiyle emekçisiyle genciyle yaşlısıyla hep beraber birbirimize dayanak olup bu dar ve zor günlerin üstünden gelmeye çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımızla memleketin gündemini konuşmak, bunun yanı sıra ortak sorunlarımızı konuşup çözüm üretmek için okuma grubumuzda bir araya geliyoruz. Birbirimize uzattığımız Genç Hayat başta olmak üzere içinde bulunduğumuz bu sancılı dönemlere alternatif bir takım çözüm olanakları bulmaya çalışıyoruz. Biz gençlerin tam da bu noktada birbirimizi dinleyip anlamamız, fikirlerimizi, neler yapabileceğimizi tartışmamız çok önemli. Özellikle tek adam-tek parti rejiminin 31 Mart yerel seçimlerinde tökezlemesi bunun beraberinde büyük ölçüde kaybetmeleri bizlere yeniden bir umudun var olabileceğini göstermiş oldu. Tam da bu nokta umudumuzu inancımızla bileyip 1 Mayıs'a doğru adımlarımızı her zamankinden daha sağlam atmamız gerektiğine ön ayak olmuş oldu. İnancımızı ve gücümüzü arkamıza alıp önümüzdeki güzel günlere koşuyoruz. Şunu da unutmamak gerekir ki "güzel günler bize gelmez biz güzel günlere gitmedikçe."