Planktonların çoğalmasıyla Ege’de deniz kıyısı renklendi

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte İzmir Körfezi'nin bazı noktalarında kahverengi planktonlar oluştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Küçüksezgin, son 2 gündür hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesinin deniz suyunu da ısıttığını söyledi.

Isınmayla birlikte plankton sayısının da arttığına işaret eden Küçüksezgin, planktonların İzmir Körfezi'nin bazı noktalarında renkli olarak görüldüğünü kaydetti.

Bunun korkulacak bir durum olmadığını dile getiren Prof. Dr. Küçüksezgin, “Herhangi bir deniz kirliliği söz konusu değil. Rengi de dönem dönem değişebilir. Bazısı yeşilimsi, bazısı kiremit rengi, bazen de sarı olabilir. Bahar aylarının özelliği. Özellikle kapalı koy ve körfezlerde çok sık görülebilir” diye konuştu.

Planktonların zehirli olmadığına işaret eden Küçüksezgin, “Bununla beslenen deniz canlıları mevcut. Çok kısa zamanda da yok olacaklardır” dedi.

ASSOS'TA DENİZDEN NUMUNE ALINDI

Fotoğraf: DHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos sahilinde de deniz yüzeyinde oluşan sarı tabaka, tedirginlik yarattı. Bölgede inceleme yapan yetkililer, sudan alınan numunenin incelemeye alındığını belirtti.

Assos sahil yolunda kamp yeri işleten Ayşe Coşaran, “4 yıldır böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Bu sabah sahil kenarını boydan boya kaplamış olan bu sarı renk beni ürküttü. Yetkililerin bu olayla ilgilenmesini istiyoruz. Burası sahil kenarı. Çocuklar, insanlar denize girecek” dedi. (HABER MERKEZİ)