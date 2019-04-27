Ukrayna'da madende patlama: 13 işçi öldü, 4 işçi göçük altında 

Ukrayna'da bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonrası 13 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Madende başka işçilerin de olduğu; arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ukrayna'nın Luhansk Oblastının başkenti Luhansk şehrinde önceki gün metan gazının neden olduğu belirtilen patlama sonrası göçük altında kalan 13 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel medya, patlama esnasında içeride 17 işçinin çalıştığının bilindiğini ve 4 işçiye ulaşılması için de çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Hala göçük altında olan işçilerin aileleri de maden ocağı önünde bekleyişlerini sürdürürken, Acil Durum Bakanlığı patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. (DIŞ HABERLER)

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