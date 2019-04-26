"Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi" iddiası
Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevlerine son verildiği iddia edildi.
Ekran görüntüsü Youtube'dan alınmıştır.
Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevlerine son verildiği iddia edildi. Aydın'ın yerine Kanal D ana haberi CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin sundu.
Buket Aydın, 31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla gündem olmuştu.
Medya Faresi’nin aktardığına göre; Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevlerine son verildi.
BÜLTENİ BEN SUNACAĞIM' DİYEREK STÜDYOYA GİRMEYE ÇALIŞTI”
Odatv'de yer alan habere göre Buket Aydın "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştı. Ancak kanal güvenliği kendisini zorla dışarı çıkardı.
TEPKİ ÇEKEN KAHKAHALAR
Buket Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı.
İMAMOĞLU'YA, İBB BAŞKANI DEMEMİŞTİ
Buket Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, “İBB Başkanı” dememişti. (HABER MERKEZİ)