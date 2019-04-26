"Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi" iddiası

YSK'den yeni ara karar: 5 bin 315 kısıtlı seçmen iddiası araştırılacak

YSK'nin İstanbul seçimleri ile ilgili, AKP'nin "kısıtlı seçmen" olduğunu iddia ettiği 5 bin 315 kişiyi daha araştıracağı duyuruldu.