Ahmet Altan ‘hakaret’ suçlamasından beraat etti

Tutuklu bulunan Gazeteci-Yazar Ahmet Altan, iki yazısı nedeniyle “soruşturmanın gizliliğini ihlal” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “hakaret” suçlamalarıyla yargılandığı iki ayrı davada hakim karşısında çıktı. Bir davada beraat eden Altan, bir davada ise para cezasına çarptırıldı. Duruşmalar Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Dönemin Sakarya İl Emniyet Müdürü Faruk Ünsal’ın şikayetiyle üzerine Altan’ın 2009’da yayımlanan “Mafyanın Dışında Kim Kaldı” başlıklı yazısı nedeniyle “soruşturmanın gizliliğini ihlal” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla açılan davanın duruşmasına Altan tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden SEGBİS’le katılırken, Avukatı Figen Albuga Çalıkuşu da hazır bulundu.

Davayı takip eden Punto24 Dava Takip’in Twitter hesabından aktardığına göre, avukatın yazılı savunma dilekçelerinin içeriğini tekrar ettiklerini belirtmesi üzerine mahkeme arara kararını açıkladı. Kararda, “adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçunun ön ödemeye tabi suçlardan olması nedeniyle hükmedilen 1061 TL'lik adli para cezasının 10 gün içerisinde ödenmesi halinde bu suçtan açılan davanın düşürüleceği ihtarıyla duruşma 25 Haziran'a erteledi.

İkinci duruşmada ise Altan’ın 2010’da yayımlanan bir köşe yazısı nedeniyle eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un şikayetiyle “hakaret” suçlamasıyla yargılandı.

Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Altan savunmasında yazdıklarını savunarak, “Üstüme düşeni yaptım. İlerde çocuklarına ve torunlarına ne söyleyeceklerini bunu yapamayanlar düşünsün” ifadeleriyle savunmasını tamamladı. Altan’ın Avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, “Sayın Yargıç, sizden sadece Anayasa ve vicdanınıza göre karar vermenizi istiyorum” dedi. Kararını açıklayan mahkeme “hakaret” suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, Altan’ın beraatine hükmetti. (MEDYA SERVİSİ)