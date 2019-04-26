16 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otel odasında 16 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Emre A. (22) tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Finlandiya'da yaşayan Emre A., Finlandiyalı eşi Elisabeth A. (36) ve eşinin kız çocuğu P.P. ile tatil için Alanya'ya geldi. Saray Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otelde konaklayan Emre A., iddiaya göre dün gece alkol aldıktan sonra saat 03.00 sıralarında eşinin çocuğuna cinsel istismarda bulundu. P.P.'nin durumu anlatması üzerine anne Elisabeth A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Emre A. kaldığı otelde yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre A., sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçundan tutuklandı. (HABER MERKEZİ)