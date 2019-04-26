Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 26 Nisan 2019 Cuma

İstismar ve taciz vakaları ile halkın büyüyen öfkesi, İBB'de yaşanan CHP-AKP gerilimi, "Türkiye İttifakı" tartışması, ekonomi gündemi, 1 Mayıs, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının tekrar cezaevine girmesi, açlık grevi eylemleri ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

26 Nisan Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)