Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 26 Nisan 2019 Cuma
İstismar vakalarına karşı halkın büyüyen öfkesi, İBB'de süregelen gerilim, "Türkiye İttifakı" tartışmaları, 1 Mayıs, ekonomi gündemi ve daha fazlası…
İstismar ve taciz vakaları ile halkın büyüyen öfkesi, İBB'de yaşanan CHP-AKP gerilimi, "Türkiye İttifakı" tartışması, ekonomi gündemi, 1 Mayıs, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının tekrar cezaevine girmesi, açlık grevi eylemleri ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.
26 Nisan Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)
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