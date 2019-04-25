Galatasaray Türkiye Kupası'nda finalde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenerek finale yükseldi.

Sarı kırmızılı ekip, 5. dakikada Martin Linnes'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin 39. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemeleri ve sakatlıklardan dolayı 7 dakika uzarken, uzatma bölümündeki duraklamalarla ilk yarı 14 dakika gecikmeli bitti.

Bu sürede Evkur Yeni Malatyaspor VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Danijel Aleksic, 45+14. dakikada kullandığı penaltıda golü buldu ve ilk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda farkı açan Galatasaray, 58 ve 74. dakikalarda Henry Onyekuru ile 84. dakikada Kostas Mitroglou'nun golleriyle 5-1'lik üstünlük kurdu.

Maç Arturo Mina'nın 89. dakikada attığı golle 5-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Böylece Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finale yükseldi.

Kupayı 17 kez müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti. (SPOR SERVİSİ)