Eski Cumhuriyet çalışanları yeniden cezaevine girdi

Cumhuriyet Gazetesi davasında, istinaf mahkemesinin cezaları onamasının ardından, 5 yılın altında ceza alan Cumhuriyet Gazetesi eski 6 çalışanı cezalarının infazı için Kocaeli Adliyesine gelerek, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından Cumhuriyet Gazetesi davasında verilen cezaların onanmasının ardından, Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz, Önder Çelik ile karikatürist Musa Kart ve muhasebe çalışanı Emre İper cezalarının infazı için Kocaeli Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarına CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Atalay destek verdi.

Baro odasındayız, Güray, Musa, Hakan, Emre, Mustafa Kemal ve Önder’i maalesef teslim ediyoruz. İnfaz savcılığı işlemleri sürüyor, bekliyoruz...

Az sonra Kandıra cezaevine uğurlayacağız arkadaşlarımızı... pic.twitter.com/pTu13Fi4il — Akın Atalay (@av_akinatalay) 25 Nisan 2019

“BYLOCK’UN İCADINDAN 1 YIL ÖNCE BİRİSİ BENİ ARAMIŞ”

Hapse girecek olan Hakan Kara, adliye önündeki açıklamasında, “ByLock’un icadından 1 yıl önce birisi beni aramış. Bununla suçlandım. Şimdi de bu yüzden hapse giriyorum” ifadelerini kullandı.

“MAĞDUR OLACAĞIZ, DEVLET DE BİZE ‘PARDON’ DİYECEK’

Adliye önündeki açıklamada Musa Kart, “Gazetecilerin cezaevi, adliye önlerinde açıklama yapmak zorunda kalmadığı bir Türkiye’de buluşmak üzere… Hoşçakalın” derken, Mustafa Kemal Güngör ise “Biz hapse gidiyoruz ama 5 yılın üzerinde ceza alan arkadaşlarımız için temyiz hakkı var. Yargıtay dosyayı incelediğinde ‘Beraat etmeliler’ derse biz de bundan yararlanacağız. Mağdur olacağız. Devlet de bize ‘pardon’ diyecek. Ülkem adına üzülüyorum. Kendinize iyi bakın” dedi.

“ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA AÇILAN BİR DAVA”

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, adliye önündeki açıklamasında, “Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla açılmış bir davaydı. Şimdi de Yargıtay süreci beklenmeden infazlar gerçekleştiriliyor. AYM’ den ve AİHM’den döneceğinden emin olabilirsiniz. Tüm dünyanın Türkiye’deki durumu görmesi açısından önemlidir arkadaşlarımızın hapse girmesi” dedi.

CEZAEVİNE GİRDİLER

Konuşmaların ardından 5 yılın altında ceza alan Cumhuriyet Gazetesi eski yazarları Kocaeli Adliyesi'ne girerek cezalarının infazı için Cumhuriyet Savcılığına teslim oldu. İşlemleri yapılan eski çalışanlar, daha sonra polis eşliğinde Kandıra 1 No'lu T Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (İstinaf), Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onamıştı.

“Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek” iddiasıyla yargılanan Akın Atalay hakkında ‘örgüte yardım’ suçlamasından 7 yıl, 13 ay, 15 gün, Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay, Aydın Engin, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık hakkında 7 yıl 6 ay, Kadri Gürsel hakkında 2 yıl 6 ay, Hikmet Çetinkaya hakkında 6 yıl 3 ay, Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, karikatürist Musa Kart hakkında 3 yıl 9’ar ay, muhasebe çalışanı Emre İper 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Nisan ayında kararını açıklayan mahkeme Akın Atalay’ın tahliyesine karar vermiş, Turhan Günay, Bülent Yener ve Günseli Özaltay hakkında da beraat kararı vermişti.

Cezaevine girecek isimler ve hapishane kalacakları süreler şöyle:

Bülent Utku: 1 yıl 7 ay 20 gün

Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör: 1 yıl 23 gün

Kadri Gürsel: 11 ay 27 gün (Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda cezaevinde kalmayacak)

Emre İper: 7 ay 14 gün (HABER MERKEZİ)

Cumhuriyet yazarları yeniden hapse girmeden önce açıklama yaptı