Gazeteci Cem Şimşek, Albayrak’a ‘hakaret’ iddiasına yanıt verdi

Evrensel Gazetesi Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek’in, Hazine ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomi politikalarıyla ilgili açıklamaları üzerine Doç. Dr. Murat Birdal’ın görüşlerine yer verilen "Albayrak işçilere saldırı programının sinyalini verdi" başlıklı haber nedeniyle hakaret ve iftira ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 12 Eylül’e erteledi.

Duruşmaya Şimşek’in yanı sıra avukatları Devrim Avcı, Gamze Gökoğlu ve Mustafa Söğütlü katıldı. Duruşma Cem Şimşek’in savunması ile başladı. Habere ilişkin tekzip metninin yayınlanmamasına ilişkin suçlamaya yanıt veren Şimşek “14 Temmuz 2018 tarihli gazetede yayımlanan habere ilişkin tekzip metni mahkeme kararıyla tarafımıza ulaştırıldıktan sonra usulüne uygun şekilde yayımlanmıştır” dedi.

“HABERDE HAKARET DEĞİL, İKTİSAT DOÇENTİNİN TESPİTLERİ VAR”

İddianamede yer alan konunun güncel olmadığı, haberin çarpıtma ve hakaret içerdiği iddialarına da yanıt veren Şimşek, haberin kriz tartışmalarının sürdüğü ve Hazine ve Maliye Bakan’ın açıkladığı tedbirlerin üzerine hazırlandığını ifade etti.

Haberde Albayrak’ın açıkladığı ‘Bütçe disiplini’, ‘tek haneli enflasyon’, ‘yapısal reform’ gibi başlıkların Doç. Dr. Murat Birdal tarafından değerlendirildiğini hatırlatan Şimşek, haber içeriğinde hakaret bir yana eleştiri dahi bulunmadığını; haberde yer alan başlıkların bir iktisat doktorunun tespitlerinden ibaret olduğuna dikkat çekti.

“HÜKÜMETİN AÇIKLADIĞI PAKETLER UYARILARI DOĞRULADI”

Hükümetin krizin ilerleyen dönemlerinde açıkladığı politikaların da Birdal’ın tespit ve uyarılarını haklı çıkardığına dikkat çeken Şimşek, Albayrak’ın açıkladığı paketlerden patronlarının payına teşvikler ve vergi indirimleri düşerken; işçi ve emekçilerin payına düşenin bütçe kesintileri ve vergi artışları olduğunu söyledi.

“HABER HALKIN HABER ALMA HAKKI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİDİR”

Paketlerde yer alan düzenlemelerin işçilerin kazanılmış haklarının budanması anlamına geldiğini vurgulayan Şimşek, bu açıdan haberin milyonlarca işçiyi ilgilendirdiğini ve halkın haber alma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Şimşek savunmasında beraat talep etti.

‘İDDİNAMEDEKİ İFADELER SOYUTTUR’

Daha sonra Av. Devrim Avcı beyanda bulundu. İddianamede hangi ifadelerin hakaret oluşturduğu ve küçültücü nitelikte bulunduğunun cumhuriyet savcısı tarafından belirtilmediğine dikkat çeken Avcı, “İddianamedeki ifadeler soyuttur. Hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır. Ayrıca tekzip metninin yayımlanmasına ilişkin mahkeme kararı tarafımıza usulüne uygun şekilde tebliğ edilmemiştir. Biz tebligatı muhtarlıktan öğrenince süresi içerisinde gazetemizde yayımladık. Buna ilişkin gazete aslını gelecek celse mahkemenize sunacağız.Tebligat öğrenme tarihimizin tespiti için ilgili muhtarlığa müzekkere yazılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

DURUŞMA 12 EYLÜL’E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tekzip metninin yayımlandığı gazete aslını sunmak üzere sanık müdafilerine gelecek celseye kadar süre verilmesine, mahalle muhtarlığına müzekkere yazılarak hangi tarihte muhtarlıktan tebliğ alındığının sorulmasına karar vererek gelecek duruşmayı 12 Eylül saat 11.40’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi politikalarıyla ilgili açıklamaları üzerine Doç. Dr. Murat Birdal’ın görüşlerine yer verilen "Albayrak işçilere saldırı programının sinyalini verdi" başlıklı haber nedeniyle kişisel hiçbir değerlendirme yer almamasına rağmen 'hakaret' iddiasıyla tekzip yollamıştı. Mahkemenin tekzibin yayınlanması kararı üzerine tekzip metninin yayımlanmasına rağmen Albayrak, metnin yayınlanmadığı ve hakaret iddiasıyla yeni bir dava daha açmıştı. (İstanbulEVRENSEL)

Ekonomi politikalarını eleştiren Evrensel'e Berat Albayrak'tan tekzip