Sabah, BirGün yazarı Erk Acarer’e soruşturma başlatıldığını iddia etti

BirGün yazarı olan ve Artı1 TV’de sunuculuk yapan Erk Acarer hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, sosyal medya hesapları inceleme altına alınan Gazetesi Erk Acarer hakkında emniyet tarafından tutulan rapor savcılığa gönderildi. Sabah’ın iddiası şöyle: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik Muhabere Şube Müdürlüğü’ne geçtiğimiz günlerde Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer hakkında bir ihbar yapıldı. İhbarda Erk Acarer’in sosyal medya hesabında halkı devlete karşı kışkırtma politikası yaptığını beyan eden ihbarcı Acarer’in cezalandırılmasını istedi. Emniyet güçleri tarafından Acarer’in sosyal medya hesapları inceleme altına alındı. İncelemede Birgün gazetesi yazarının toplumu kışkırtacak nitelikte haberler paylaştığı ve suç içerikli olabileceği düşünülen paylaşımları tespit edildi. Emniyet güçleri tarafından tutulan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Savcılık tarafından Erk Acarer hakkında soruşturma başlatıldı."

ACARER’DEN AÇIKLAMA

Gazeteci Erk Acarer, Sabah'ın soruşturma iddiasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Acarer, "Yeni bir şey gibi. Kim bilir artık takip edemediğimiz kaçıcı.Bir ihbar üzerine! Devletimiz beni bilmiyor gibi. Görmesek de tahmin zor değil.Asker çifte standart haberi. Evet askerimizi IŞİD yaktı. IŞİD’cilerin öldüğünü bilecek kadar takip ettik. Köprü lincinin otopsi raporları var." dedi.

(HABER MERKEZİ)