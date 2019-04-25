Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 25 Nisan 2019 Perşembe
Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimi ve ardındaki skandallar, "Türkiye ittifakı" söylemleri, istismar ve taciz vakaları, 1 Mayıs gündemi ve fazlası…
25 Nisan 2019 08:59
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimi ve ardından yaşanan skandallar, 31 Mart yerel seçimleri sonrası AKP-MHP ikilisinden yükselen "Türkiye ittifakı" söylemleri, 24 Nisan Ermeni soykırımı, istismar ve taciz vakalarına karşı yükselen öfke, 1 Mayıs gündemi ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.
25 Nisan Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)