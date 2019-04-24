Veriler "ekonomide toparlanma yok" diyor

Gün boyu açıklanan veriler, işsizliğin çığ gibi büyüdüğü bir dönemde ekonomide işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor.

Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayinde kapasite kullanım oranının (KKO) nisan ayında bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 75’e yükseldiğini açıkladı.

KKO’daki bu seviye en son mart 2015’te görülen en düşük seviyelerden sınırlı bir yükselişe işaret ediyor.

Bu sınırlı toparlanmaya rağmen kapasite kullanım oranlarının geçtiğimiz yıl ve önceki yıl görülen seviyelerden oldukça uzak oluşu dikkat çekiyor.

Kapasite kullanım oranındaki sınırlı toparlanma oldukça yetersiz ve işsizlik fırtınasını dindirebilmesi imkansız.

TÜKETİM ARTMIYOR

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi nisan ayında yüzde 0.1 oranında azalarak 90.6 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi- satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 1.1 ve yüzde 4.6 azalarak 76.1 ve 107.7 değerlerini aldı.

100’ün altındaki değerler olumsuzluğu gösteriyor. Perakendedeki 100’ün altındaki düzey ekonomide tüketimin canlanmayacağına işaret ediyor.

İNŞAATTA KRİZ SÜRÜYOR

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 54.1 iken, nisan ayında yüzde 0.3 oranında azalarak 53.9 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 1.8 azalarak 40.8 değerini aldı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 0.7 artarak 67 oldu.

Zor günler geçiren inşaatta maliyetlerdeki artış yüzde 27 oldu. İnşaat maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0.91, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.22 artış gösterdi. (EKONOMİ SERVİSİ)

SIFIR ÖTV BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNE İLAÇ OLAMADI

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre beyaz eşya satışları, mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azaldı.

Açıklanan verilere göre beyaz eşya üretimi aynı dönemde yüzde 1 artarak 2.51 milyon adet oldu.

Beyaz eşya ihracatı ise martta yüzde 6 azalarak 1.66 milyon birim seviyesine geriledi.

İhracat yıllık yüzde 13 azalarak 60 bin 312 adet oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)

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