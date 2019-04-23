    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 23 Nisan 2019

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, "Ne Var Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    23 Nisan 2019 08:57
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan AKP üyesi Osman Sarıgün'ün tutuklanması, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları, 23 Nisan Çocuk Bayramı ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

    23 Nisan Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)

     

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