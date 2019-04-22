Mardin Derik’teki parka yeniden Uğur Kaymaz adı verildi

Mardin’in Derik Belediyesine atanan kayyım tarafından ismi Sultan Kösen Parkı olarak değiştirilen parka, yeniden Uğur Kaymaz adı verildi.

Mardin’in Derik Belediyesi tarafından 26 Mayıs 2006 yılında açılan ve Kızıltepe ilçesinde 21 Kasım 2004’te babası Ahmet Kaymaz ile birlikte polislerce öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ın adının verildiği parkın adı kayyım olarak atanan Kaymakam Hasan Kafkas tarafından değiştirilmişti. Kayyım yönetimince parka dünyanın en uzun insanı olan Derikli Sultan Kösen’in adı verilmişti.

MA’dan Ahmet Kanbal’ın haberine göre; 31 Mart yerel seçimleri ile Derik Belediyesinin Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimine geçmesinin ardından parka yeniden Uğur Kaymaz adı verildi.

Mardin Derik Uğur Kaymaz Parkı Fotoğraf: MA

UĞUR KAYMAZ ADINA AKP'LİLER RET OYU KULLANDI

Derik Belediye meclisine sunulan öneri AKP’lilerin “ret” oylarına karşı oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye tarafından kaymakamlığa isim değişikliği konusunda alınan karar bildirilirken, önümüzdeki günlerde parka yeniden “Uğur Kaymaz Yaşam Parkı” tabelası asılacak.

Parka yeniden Uğur Kaymaz isminin verilmesine ilişkin Mezopotamya Ajansına (MA) konuşan HDP’li Eş Başkanlar Mülkiye Esmez ve Mehmet Şerif Kıran, yapılan değişikliği anlattı.

Fotoğraf: MA

"KEŞKE UĞURLAR ÖLMESEYDİ"

Esmez, “Halkımızın talebi doğrultusunda parkın ismini yeniden eskisi gibi Uğur Kaymaz diye değiştirdik. Tamamen kayyım tahribatını ortadan kaldırmak amaçlı. Sultan Kösen de Derik halkının bir değeri olarak kabul ediliyor. Biz yeri geldiğinde onun da ismini bir yere vermek için harekete geçeceğiz” dedi.

Eş Başkan Kıran da, Yapılan değişikliğin 23 Nisan’a denk gelmesinin de bir tesadüf olduğunu dile getirerek, “Keşke Uğurlar ölmeseydi. Keşke Evinler ölmeseydi. Gerçekten biz çocukları düşünüyorsak, bu çocukların katledilmesinin önünü açan savaşları durdurmalı, silah üretimini, silah ticaretini durdurmalıyız” dedi. (Mardin/MA)