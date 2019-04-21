100. yıl logosu esinlenme mi, çalıntı mı?

Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ulaşmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılı nedeniyle oluşturulan logo ve kurumsal kimlik çalışmaları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 100. yıl kutlamaları için hazırlanan logo, kurumsal kimlik, etkinlik programı ve diğer duyurulara "yuzuncuyil.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

LOGO ESİNLENME Mİ, ÇALINTI MI?

Belirlenen 100. yıl logosu yayınlanır yayınlanmaz logonun çalıntı olduğu tartışmaları başladı. Logo, geçtiğimiz yıl Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla kullanılan logolardan birinin neredeyse bire bire aynısı. Logodaki 1 rakamında ufak bir değişiklik var. Ayrıca Türk bayrağı ile Azerbaycan bayrağında farklı olan ay (daha ince) ve yıldızın (8 köşeli) değişiklikleri tasarıma yansıtılmış.

Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı logosu (solda) | Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. Yılı (2018) logosu (sağda)

LOGOYU KİM YAPTI?

Milli Mücadele'nin yüzüncü yılı için sürdürülen çalışmalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat ilgileniyor. Hatta logonun belirlenmesinde Erdoğan'ın etkili olduğunu söylemek mümkün. Zira logo pek çok gazetede " Cumhurbaşkanı Erdoğan belirledi! İşte müthiş 100'üncü yıl logosu" başlığı ile yayınlandı.

yuzuncuyil.gov.tr anasayfası

Yüzüncü Yıl'a ilişkin yuzuncuyil.gov.tr alan adlı bir sayfa hazırlandı ve hazırlanan logoya buradan ulaşılabiliyor. Logoyu indirmek için verilen bağlantıya tıkladığınızda ise kimin tarafından hazırlandığı ortaya çıkıyor: Algoritma İletişim.

Algoritma İletişim'in İnternet sayfasını açtığınızda ilk sayfada "Tayyip Belgeseli" karşılıyor sizleri. Peşi sıra "Milli Enerji Filmi" geliyor. Logoyu tasarlayan Algoritma İletişim'in müşterileri arasında AKP, İBB, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi kurumlar gözüküyor.

Algoritma İletişim'in 'müşterilerimiz' sayfası.

Logoyu yapan Algoritma İletişimin ortakları ve yöneticileri arasında olduğu belirtilen Mehmet Kaya, sosyal medyada eleştirileri yanıtlamak yerine logodaki çarpıcı "benzerliğe" dikkat çekenleri yalancılıkla suçladı. Mehmet Kaya, sosyal medya hesabından "Yalan haber yapma konusunda çok maharetli bir sosyal medyamız var" ifadesini kullandı.

Mehmet Kaya, paylaşımında Azerbaycan'da kullanılan başka bir 100. logosunu gösterip diğerini inkar ediyor. Ancak benzer logonun İnternete 1 yıl önce yüklenen tanıtım videoları hakkında bir şey demiyor.

Azerbaijan 100 Years Logo from element visual studio on Vimeo.

Şirkete bu logo için ne kadar ödeme yapıldığı merak ediliyor. (İstanbul/EVRENSEL)