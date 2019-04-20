Çocuklara özel tiyatro festivali 24 Nisan'da başlıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali” dünyadan ve Türkiye’den önemli çocuk oyunlarını 15’inci kez Ankara’da minik sanatseverlerle buluşturacak. Ankara Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival, 24 Nisan Çarşamba günü başlayacak.

Türkiye’den 14, yurt dışından 10 olmak üzere toplam 24 farklı oyununun sahneleneceği festivalde; Romanya, Arjantin, Kazakistan, İsviçre, KKTC, Bulgaristan, Hırvatistan, Rusya ve Almanya-Romanya ortak yapımı 9 yabancı grup ve Türkiye’den Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Sivas, Van, Erzurum ve Trabzon Devlet Tiyatroları ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları 11 farklı sahnede 205 temsil vererek festival tarihinin rekorunu kıracak.

Festivalde ayrıca; kukla, gölge oyunu, dans tiyatrosu, opera ve bale, müzikal gibi farklı tekniklerin kullanıldığı çocuk oyunları, atölye çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

BUGÜNE KADAR 300 BİN ÇOCUK İZLEDİ

Tiyatroları festivali, geçtiğimiz 14 yılda 50 farklı ülkeden 134 farklı yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı binden fazla sanatçıyı ağırladı. Festivalde, Türkiye’den özel tiyatrolar, şehir tiyatroları ve Devlet Tiyatrolarının sahnelediği oyunlar da dahil toplam 294 oyun ve 1029 temsil gerçekleştirildi ve sahnelenen oyunları bugüne kadar 300 bin çocuk izledi. (KÜLTÜR SERVİSİ)