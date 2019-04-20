Türkiye’nin ‘onur konuğu ülke’ olarak katıldığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı. Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında düzenlenen festivalin açılışı dolayısıyla başkent Moskova’daki Rusya Tiyatrosunda tören gerçekleştirildi. Törene Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

25 Nisan’da sona erecek festivalde Seyid Çolak’ın “Kapan” filmi ana yarışmada dünya prömiyeri yapacak. Ana yarışmanın jüri üyeleri arasında Yönetmen Semih Kaplanoğlu da yer alacak. Türk filmlerinden oluşan özel bir seçkinin Rus izleyicilerle buluşacağı festivalde, Semih Kaplanoğlu’nun “Buğday”, Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı”, Mahmut Fazıl Coşkun’un “Anons”, Vuslat Saraçoğlu’nun “Borç”, Banu Sıvacı’nın “Güvercin”, Ahmet Katıksız’ın “Bizim İçin Şampiyon” ve Orhan Tekeoğlu’nun “Vargit Zamanı” filmleri gösterilecek ve filmlerin yaratıcı ekipleri, gösterimler sonrasında izleyicilerle söyleşi gerçekleştirecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)