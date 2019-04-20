Sarı Yelekliler 23. kez sokakta: Notre Dame Katedrali yasaklı bölge

Fransa’da 17 Kasım 2018'de akaryakıt zammı protestolarıyla başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen sarı yelekliler hareketinin 23. eylemi bugün yapılıyor.

Ülke genelinde düzenlenen eylemler devam ederken İçişleri Bakanı Christophe Castaner, kaygı duyduklarını ve eylemlerin en kısa sürede bitmesi gerektiğine vurgu yaptı.

15 Nisan'da çıkan yangında üçte ikisi tahrip olan 850 yıllık Notre Dame Katedrali çevresinde yaşanabilecek herhangi bir gösterinin önüne geçmek isteyen hükümet, yasak getirdi. Hükümetin aldığı karara göre; sarı yelekliler, Notre Dame'ın çevresinde gösteri yapamayacak.

'BİR YANGIN SONRASI MİLYONLAR AKIVERİYOR'

Hareketin önde gelen isimlerinden Ingrid Levavasseur, hafta sonu sarı yelekliler tarafından yeni bir gösterinin planlandığını açıkladıktan sonra konu hakkında şunları söyledi:

“Beş ay boyunca sosyal ve ekonomik adaletsizliğe bir çözüm bulunması uğruna sokaklarda çarpışıyorsunuz, sonra bir bakıyorsunuz ki, bir yangın sonrasında milyonlar akıveriyor. Bu çok üzücü. Notre Dame yangını elbette ki trajik bir olay” dedi.

Pierre Derrien adlı eylemci ise Notre Dame Katedrali'ne yapılan bağışlar hakkında şunları söyledi:

“Sarı yelekliler, toplanan milyonlara karşı öfkesini hiç şüphesiz gösterecek.” (DIŞ HABERLER)