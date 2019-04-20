Irak sınırında yürütülen operasyonda 4 asker yaşamını yitirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak sınırındaki operasyonda çıkan çatışmada 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 6 askerin yaralandığını duyurdu.
Fotoğraf: Hasan Kırmızıtaş/DHA
Türkiye-Irak sınır hattında düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda girilen çatışmada 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 6 askerin yaralandığını açıkladı.
MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada çatışmada 4 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin yaralandığı ifade belirtildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. (HABER MERKEZİ)
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