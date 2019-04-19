Barolar, “#adaletnöbeti Raporu”nu açıkladı

Ankara Barosu öncülüğünde İstanbul ve İzmir Baroları da dahil olmak üzere çok sayıda baro, Mart-Nisan 2019 tarihlerini kapsayan “#adaletnöbeti Raporu”nu Ankara Adliyesi önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

Basın açıklamasını okuyan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, adalet talebinin gönüllü sözcüleri olarak bir araya geldiklerini ifade etti.

Ankara Barosu öncülüğünde aralarında İstanbul, İzmir, Van, Diyarbakır, Bursa Baro Başkanlarının da bulunduğu 27 baro, Adalet Nöbeti kapsamında Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında buluştu.

Adalet Nöbeti Fotoğraf: Evrensel

Ortak açıklamayı okuyan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye’nin pek çok yerinden avukatların ve vatandaşların adalet çığlığına ses olmak için Ankara’ya geldiğini belirterek adalet talebinin gönüllü sözcüleri olarak bir arada olduklarını söyledi. Adaletten alacaklı herkes için burada bulunduklarını ifade eden Sağkan, “İstatistikleşmemek için susmuyoruz” dedi.

Adalet Nöbeti Fotoğraf: Evrensel

“KARANLIĞIN İÇİNDEN ADALET ÜZERİNE YEMİN EDEN AVUKATLARIZ”

Erinç Sağkan, Adalet Nöbeti tutan avukatları şöyle tanımladı: “Bizler, 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü’nün kendilerine adandığı avukatlarız. Sokakta sade vatandaş, yeri geldiği zaman oyunu çaldırmamak için oy çuvallarının başında sabahlayan seçmen, trafiğin neden kapalı olduğunu sorduğu için polislerce iki saat boyunca işkence yapılan vatandaş, gözlerimizin önünde öldürülen barış elçisi Tahir, 10 Ekim’de katledilen Uygar, sesini kısmak için dünya hukuksuzluk tarihine geçen tiyatrodan bozma bir yargılamanın yapıldığı Selçuk, sistematik bir cinayetle intihar süsü verilen Gökhan Vural, adliyelerde sürüklenen isimsiz onlarca meslektaş ve meşrulaştırılmış bir karanlığın cübbelerinden deliler gibi korktuğu adalet üzerine yemin etmiş hukuk muhafızlarıyız.”

Adalet Nöbeti Fotoğraf: Evrensel

“ADALETTEN ALACAKLI HERKES İÇİN BURADAYIZ”

Bugüne kadar her “Adalet Nöbeti”nde kamuoyuna açıkladıkları cinnet, cinayet ve şiddet olayları sayısının sürekli arttığına dikkat çeken Sağkan, çabalarının bu verilerin azalması için olduğunu söyleyerek “Biz artık bu veriler daha da artmasın diye buradayız, istatistikleşmemek için susmuyoruz” dedi.

Adalet Nöbeti Fotoğraf: Evrensel

Erinç Sağkan, Rabia Naz, Şule Çet, Çorlu tren cinayetinde katledilen 7 yaşındaki Arda Sel ve Tahir Elçi başta olmak üzere “adaletten alacaklı” olarak tanımladığı çok sayıda kişiye vurgu yaparak adaletten alacaklı herkes için burada bulunduklarını ve var olmaya devam edeceklerini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)