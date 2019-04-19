Mahkeme, Ankara'da LGBTİ+ etkinlik yasağını kaldırdı

Bölge İdare Mahkemesi, Ankara Valiliği’nin Kasım 2017’de OHAL Kanunu’na dayanarak ilan ettiği süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağını kaldırdı. “Yasak süresiz, sınırlama ve belirlilik yok, yasak yerine etkinliklerin güvenliği sağlanmalı” dedi. OHAL’in ardından Valiliğin Emniyet’e yolladığı yasak kararına ilişkin ise yargı süreci devam ediyor.

KAOS GL’den Yıldız Tar’ın haberine göre; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Mahkemesi, Kaos GL Derneği’nin istinaf başvurusu üzerine Ankara Valiliği’nin Kasım 2017’de ilan ettiği süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağı kararını inceledi.

“YASAKLAMAK YERİNE GÜVENLİK SAĞLANMALI”

Bölge İdare Mahkemesi, OHAL’de ilan edilen yasağın süre bakımından sınırsız olduğunu ve yasaklanan eylemlerin niteliğine ilişkin bir sınırlama ve belirlilik olmadığını söyledi. Mahkeme, etkinliklere dönük bir tehdit varsa yasaklamak yerine kolluk tedbirleri alınması gerektiğini belirterek yasağın hukuka uygun olmadığına hükmetti. Yasak kararının kaldırılmasına karar verdi.

Öte yandan OHAL kaldırılmasına rağmen Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’nün aynı gerekçelerle 3 Ekim 2018’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne ilettiği yasak kararına ilişkin yargı süreci devam ediyor. (HABER MERKEZİ)