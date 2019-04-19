Anadolu Ajansı’nın denetimi Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı

Anadolu Ajansı’nın (AA) denetimi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına verildi.

Kararnameye göre AA’nın tüm faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimini denetleme yetkisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın oldu. Bu denetime ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecek. Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da tanımlanacak.

Yapılan değişiklikle ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yetkileri arasında Basın İlan Kurumu'nun denetimi de bulunuyor. TRT de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ilgili kurumu olarak yayım yapıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

SEÇİM GECESİNİN EN ÇOK TARTIŞILANI ANADOLU AJANSI OLDU

99. yılını kutlayan Anadolu Ajansı, 31 Mart Yerel seçimleri gecesi 14 saat veri güncellemesi yapmamış ve tepki çekmişti. Anadolu Ajansı, YSK’den kendisine veri gelmediğini söylerken, YSK Başkanı Sadi Güven “AA benim müşterim değil” çıkışı yapmıştı. Her seçimde AKP lehine sandık verileri açıklayan AA'nın seçim verilerini nereden aldığı sorusu ise hala yanıtlanmadı.

Anadolu Ajansı'nın yerel seçimlerde veri akışında aldığı tutum CHP tarafından Meclis'e de taşındı. AA’nın faaliyetlerini yürütürken iktidar unsurlarından talimat alıp almadığının araştırılmasını talep eden CHP, Meclis Araştırması açılmasını istemişti. (MEDYA SERVİSİ)