Aydın'da fotoğraflarla jeotermal santralinin ölüm yolculuğu 

Özer AKDEMİR

İzmir

Aydın’da jeotermal enerji santrallerinin (JES) yörede yarattığı çevre kirliliği fotoğraflarla bir kez daha ortaya serildi. Aydın Çevre Mücadelesi (AYÇEM) sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla Aydın ve ilçelerinde sulara, tarıma, havaya, canlı yaşamına büyük zararlar veren "jeotermal akışkanın ölüm yolculuğu"nu belgeledi.

İşte kare kare jeotermal akışkanların ölüm yolculuğu.

YERALTINDAN ÇIKAN AKIŞKANLARIN YÜZDE 21'İ HAVUZA ALINIYOR

Fotoğraf: AYÇEM

Germencik ilçesi otoban kenarında yer alan jeotermal santralde yer altından çıkarılan akışkanın bir kısmı (%21) reenjekte edilmeyerek ilk olarak Hıdırbeyli mezarlığı yakınında açılan bekleme havuzuna gönderiliyor.

MEZARLIĞIN ALTINDAN BORULARLA DEREYE

Fotoğraf: AYÇEM

Hıdırbeyli mezarlığı yakınında yer alan havuzda biriktirilen akışkanlar havuz kenarında yer alan pompalar ile yer altında döşenen borular ile Hıdırbeyli mezarlığı altında yer alan dereye bırakılmak üzere pompalanıyor.

DEREYE BOŞALTIM NOKTASI



Fotoğraf: AYÇEM

Havuzdan pompalanan akışkanlar Hıdırbeyli mezarlığı altında yer alan dereye bu noktadan bırakılıyor.

DERE GERMENCİK'İN İÇİNDEN GEÇEN İLÇAYI'NA AKIYOR

Fotoğraf: AYÇEM

Jeotermal santralden çıkarılan içinde pek çok ağır metal, radyonükleit madde bulunan sıcak tonlarca akışkan Hıdırbeyli mezarlığı altındaki dereden önce Germencik ilçesi içinden geçen İlçayı’na sonra Büyük Menderes Nehri'ne ulaşıyor.

ÇAYIN RENGİ KIZILA BOYANIYOR

Fotoğraf: AYÇEM

Germencik içinden geçen İlçayı’nın rengi jeotermal santralden çıkan akışkanın içinde bulunan Demir’in normalden 60 binden fazla olması nedeni ile kan kırmızısı rengine bürünüyor.

İLÇAYI'DA YAPILAN ÖLÇÜM SONUÇLARININ ORTAYA KOYDUĞU KORKUNÇ GERÇEK

Kan kırmızısı rengini alan İlçayı içinde 2018 yılında yapılan ölçümde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre çıkan ağır maddeler normal sınır seviyelerinden ;

Antimon=42.420;

Arsenik=1.248;

Bakır=6.4;

Baryum=591;

Bor=2.5;

Civa=430;

Çinko=7.7;

Demir=62.835;

Kadmiyum=80;

Krom=1.222;

Kurşun=640;

Mangan=8.226;

Molibden=833;

Selenyum=250;

Siyanür=200;

Sodyum=17.9;

Toplam Organik Halojenler=16.6 kat fazlası saptandı.

BALIKLAR ÖLÜYOR

Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

Sonuç: Büyük Menderes Nehri Türkiye’nin en kirli 3’cü nehri haline geliyor ve içinde her gün binlerce balık ölüyor.

İNCİR VE ZEYTİN AĞAÇLARI KURUYOR

Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

ARILAR ÖLÜYOR

Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

Derelerden su içen hayvanlar ve arılar ölüyor. Köylülerde intihar teşebbüsüne kadar giden dramlar yaşanıyor.

İNCİR DALINDA KURUYOR

Fotoğraf: Özer Akdemir/ Evrensel

KÖYLÜLER DİRENİYOR

Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

Aydın köylüleri yaşam alanlarını korumak için direnmekten başka yol olmadığını görüyorlar ve direniyorlar.