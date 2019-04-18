18 Nisan 2019 14:32

Kitle örgütleri ve siyasi partilerden ortak açlık grevi açıklaması

Demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler açlık greviyle ilgili ortak açıklama yaptı: Hukuk işletilsin, kimse ölmesin!

Kitle örgütleri ve siyasi partilerden ortak açlık grevi açıklaması

Fotoğraf: MA

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    İnsan hakları ve hukuk örgütlerinin de aralarında bulunduğu demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler tecride karşı süren açlık greviyle ilgili ortak açıklama yaptı.

    İHD İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen açıklamada Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in 8 Kasım 2018 tarihinde tecride karşı başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevinin, 16 Aralık 2018 tarihinden itibaren 50’den fazla cezaevinde yüzlerce mahpusun katılımı ile yayıldığı ve 1 Mart 2019 itibarı ile binlerce mahpusun katılımı ile kitlesel bir açlık grevine dönüştüğü belirtilerek “Leyla Güven’in 161, ilk grubun 123 günü geride bıraktığı açlık grevleri sürecinde ayrıca 7 mahpus taleplerinin kabul edilmesi talebi ile yaşamlarına son vermişlerdir. Bir mevsimi geride bırakan açlık grevleri büyüklüğü ve sonuçları açısından toplum olarak altından kalkamayacağımız bir insani kriz aşamasına varmıştır” denildi. 

    Açlık grevleri izleme heyetlerinin ve bağımsız hukukçuların takipleri sonucu ortaya çıkan verilerin birçok mahpusun ileri derecede görme, işitme, tansiyon, dengesizlik, unutkanlık, yüksek ateş sorunu yaşadığını, sıvı almada zorlandığını ve yaşamlarının kritik bir eşikte olduğunu gösterdiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi; “Geçmiş deneyimler, açlık grevlerinde ölüm riskinin sadece gün sayısıyla ilişkili olmadığını da göstermektedir. Nitekim açlık grevlerinde mahpuslardan bazıları açlık grevlerinin birinci ayında, bazıları ise üçüncü ayında yaşamını kaybetmiştir. Bugün ise, çoğu, yıllardır cezaevlerinde yeterli besine ulaşmamış olan,  kronik hastalıkları bulunan, sağlık birimlerine ve tedaviye ulaşma ile ilgili ciddi problemler yaşayan mahpuslar için açlık grevi oldukça zorlayıcı bir süreçtir ve her an ölümle sonuçlanma ihtimalini barındırmaktadır. Açlık grevini sürdüren mahpusların sağlığının geldiği kritik aşama, tıp etiği ilkeleri ve mahpus haklarına dair kurallar cezaevlerinin bir an önce kapılarını bağımsız sağlık heyetlerine açması gerektiğini göstermektedir. Çünkü cezaevlerindeki mevcut sağlık birimleri ne sağlık personeli sayısı açısından ne de cezaevi revirlerinin olanakları açısından açlık grevindeki binlerce mahpusu takip etme kapasitesine sahip bulunmamaktadır.”

    Yasaların eşit uygulanmasını sağlamanın ve cezaevlerinde tutulmakta olan mahpusların yaşam hakkını korumanın devletin görevi olduğu vurgulanan açıklamada; “Hukuki bir talep ile başlanılmış olan açlık grevlerinin çözüme kavuşturulması iktidar açısından hiç de zor değildir. Bunun için yeni bir yasal düzenlemeye dahi ihtiyaç yoktur. Anayasa ve yasaların eşit uygulanması tek başına yeterlidir. Bununla birlikte, hiçbir şeyin yaşamdan daha kutsal olmadığını düşünen bizler, açlık grevlerinin olası ölüm ve geri dönüşü olmayan sakatlıklar yaşanmadan önce sona erdirilmesi için gerekli insani duyarlılığın gösterilmesini ve demokratik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar;  Geçmişte yaşanan acı tecrübelerin tekrar yaşanmaması için devlete çağrıda bulunuyoruz: Hukuk işletilsin, kimse ölmesin!

    İMZALAYAN KURUMLAR 

    AVRUPA SÜRYANİLER BİRLİĞİ
    ESU TÜRKİYE
    CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM DERNEĞİ (CİSST)
    ÇAĞDAŞ AVUKATLAR GRUBU (ÇAG)
    ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ VE TÜM ŞUBELERİ
    DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇULAR
    DEMOKRATİK ALEVİ DERNEĞİ
    DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ İSTANBUL
    DEVRİMCİ PARTİ
    DOĞU VE GÜNEYDOĞU DERNEKLER PLATFORMU
    (AMED DERNEKLERİ FEDERASYONU, BİTLİS DERNEKLERİ FEDERASYONU, DERSİM DERNEKLERİ FEDERASYONU, ELİH BATMAN DERNEKLERİ FEDERASYONU, KARAKOÇAN DERNEKLERİ FEDERASYONU, MARDİN DERNEKLERİ FEDERASYONU, MUŞ DERNEKLERİ FEDERASYONU, ŞİRVAN DERNEKLERİ FEDERASYONU, VARTO DERNEKLERİ FEDERASYONU, ÇATAK DERNEĞİ, ADIYAMANLILAR DERNEĞİ, KAYYDER, VAN GEVAŞ DERNEĞİ, KOZLUK DERNEĞİ, BİTLİS DERNEĞİ, KARAYAZI DERNEĞİ, ERUH DERNEĞİ, BEKİRAN GENÇLİK DERNEĞİ, BAĞCILAR BİTLİSLİLER DERNEĞİ, BEŞİRİ DERNEĞİ, EERZURUM KARAYAZI KARAGİVİŞ DERNEĞİ, GEBZE SİİRTLİLER DERNEĞİ, İSTANBUL BATMAN PETROLSPOR TARAFTARLAR DERNEĞİ, İKİTELLİ BATMAN KOZLUKLULAR DERNEĞİ, İSTANBUL BATMANLILAR DERNEĞİ, SİLVAN TAŞPINAR KÖYÜ DERNEĞİ, ŞİRVAN ZİVZİK DERNEĞİ, MUŞ BULANIK MELE MUSTAFA KÖY DERNEĞİ, BİSMİLLİLER DERNEĞİ, DİYARBAKIRLILAR DERNEĞİ, MUNZUR ÇEVRE DERNEĞİ, GERGER DERNEĞİ, MALTEPE BİTLİS DERNEĞİ, BAŞAKŞEHİR İŞ ADAMLARI DERNEĞİ)
    EMEK PARTİSİ (EMEP)
    EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ
    EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ (ESP)
    HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ İSTANBUL
    HALKEVLERİ
    HAK İNİSİYATİFİ DERNEĞİ
    İMC KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ
    İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL
    İSTANBUL LGBTİ+
    İŞÇİ SÖZÜ
    KALDIRAÇ
    KATILIMCI AVUKATLAR GRUBU (KAV)
    KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU (28 ŞUBE)
    (EĞİTİM SEN, SES, TÜM BEL SEN, BES, YAPI YOL SEN, DİVES, TARIM ORKAM SEN, BTS, ESM, HABER SEN, KÜLTÜR SANAT SEN) 
    KIRK YAMA KADIN DERNEĞİ
    MOR DAYANIŞMA
    78LİLER GİRİŞİMİ
    ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ
    ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRAT AVUKATLAR GRUBU
    PARTİZAN
    ROSA KADIN DERNEĞİ
    SOSYALİST DAYANIŞMA PLATFORMU (SODAP)
    SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ
    SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ (SYKP)
    TEVGERE JİNEN AZAD (TJA)
    TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI
    TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİ GİRİŞİMİ
    TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI
    YEŞİLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
    YENİ DEMOKRAT KADIN   (HABER MERKEZİ)

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