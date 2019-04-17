Cargill işçileri ABD tekeline karşı 1 yıldır direniyor

Bursa’da kurulu bulunan Amerikalı gıda devi Cargill’de çalışırken Tekgıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 14 işçinin direnişi bir yılı doldurdu. Direnişlerinin 365. gününde Cargill Türkiye Merkez Ofisi önünde basın açıklaması yapan işçiler sendika haklarını istedi.

Ataşehir’de bulunan Palladium Tower önünde yapılan basın açıklamasına çok sayıda sendika ve siyasi parti yöneticisi katıldı. İşçilere, TÜPRAŞ işçileri de destek verdi. Eylemde sık sık “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Cargill işçisi kazanacak”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

İşçiler adına açıklama yapan Tekgıda-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri İbrahim Ören, Cargill işçilerinin sendikalaşmasının ardından ABD sermayeli Cargill’in ekonomik daralmayı gerekçe göstererek işçileri işten attığını söyledi. Ören, “Tek amacınız sendikal örgütlenmeyi engellemek. Bu arkadaşlarımız bir yıldır mücadele eden öncü arkadaşlarımızdı. 1 yıl sonra Cargill işvereninde bir değişiklik yok” dedi. Cargill patronunun anayasal hakları tanımamaya, sendikalı işçilere mobbing uygulamaya devam ettiğini söyleyen Ören, “Hukuksuzluğunuzu anlatmaya devam edeceğiz. Sömürgeci politikalarınıza izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Tekgıda-İş Örgütlenme Sorumlusu Suat Karlıkaya da şunları söyledi: “17 Nisan 2018’de arkadaşlarımız beni aradı. İş akitlerinin feshedildiği belirtilerek işten çıkartıldılar. O akşam bir konuşma yaptık. ‘Başka fabrikalarda iş bulabilirsiniz. Ama hak ararsanız başınıza ne gelir’ diye sorduk. ‘Aynısı gelir, işten atılırız’ dediler. O zaman dedik ki biz her yerde haksızlığa uğrayacaksak niye direnmeyelim? Çocuklar iyi yaşasın diye bir yola çıktık.” (İstanbul/EVRENSEL)