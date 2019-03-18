7 işyerinde sendikalaşma ve hak arama mücadelesi devam ediyor

Cargill, Sibaş, Aydın Belediyesi, Muğla Tüvtürk, Eskişehir Tüvtürk, Kale Kayış ve Zümrüt Gıda’da sendikalaşma ve hak arama mücadelesi sürüyor. Cargill’de 336, Aydın Belediyesinde 254, Muğla Tüvtürk’te 219, Eskişehir Tüvtürk’te 119, Sibaş’ta 81, Kale Kayış’ta 14, Zümrüt Gıda’da 9 gündür direnişte olan işçiler haklarını alıncaya kadar mücadele etmekte kararlı.

Bursa Orhangazi’de 1999 yılında nişasta bazlı şeker ve hayvan yemi üretmeye başlayan Amerika’nın gıda devi Cargill’de Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan Cargill işçilerinin direnişi 335. gününde. Aylardır direnişte olan işçiler, ekonomik olarak bazı zorluklar yaşasa da direnmekte kararlı olduklarını söylüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Aydın İmar AŞ’de çalışırken DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 9 işçinin direnişi de 253 günü geride bıraktı. İşe iadelerini ve toplusözleşme imzalanmasını talep eden işçiler, direneceklerini belirtti.

Aydın Söke’de Tekgıda-İş Sendikasına üye oldukları için onlarca işçinin işten atıldığı Sibaş Gıda’da da direniş devam ediyor. “İnanç ve kararlılıkla bu yoldayız. Zafer bizim olana kadar direnmeye devam” diyen işçiler, 80 günü geride bıraktı.

Muğla’da ve Eskişehir’de Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişi de devam ediyor. Muğla Tüvtürk direnişi 218 günü geride bırakırken Eskişehir Tüvtürk direnişi ise 118 günü geride bıraktı.

Öte yandan İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan ve 300 işçinin çalıştığı Kale Kayış fabrikasında Petrol-İş üyesi 100 işçinin, kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine ve sendikalaşma nedeniyle artan baskılara karşı 6 Mart’ta başlattığı direniş 14. gününde devam ediyor.

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Zümrüt Gıda fabrikasında kriz bahanesiyle üretim durdurularak hiçbir hakları verilmeden kapı önüne konulan işçilerin, fabrika önünde başlattığı direniş de 8. günü geride bıraktı. İşçiler, haklarını almadan fabrikanın önünden ayrılmayacaklarını belirtiyor. (İstanbul/EVRENSEL)

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