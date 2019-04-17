Ekvador'da, Assange’ı teslim etme kararı protestolara neden oldu

Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’nin Ekvador hükümeti tarafından İngiliz polisine teslim edilmesi Ekvador’un başkenti Quito’da protesto edildi. Polis, Başkanlık Sarayı yakınında eylem yapan kitleye saldırınca arbede yaşandı. Aralarında gazeteci ve fotoğrafçıların da bulunduğu birçok kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"MORENO, ABD POLİTİKALARINA TESLİM OLDU"

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Assange’ı teslim etme kararı nedeniyle ülkesinde büyük tepki görüyor. Muhalefetteki sol parti Halk Birliği de yazılı açıklama yaparak, Moreno’yu ABD politikalarına teslim olmakla suçladı. Açıklamada, “Aktivist Julian Assange’ın sığınma hakkının Lenin Morena hükümeti tarafından iptal edilmesi ABD politikalarına, jeopolitik plan ve çıkarlarına tam bir teslimiyetin ifadesidir. Temmuz 2018’de ülkemize resmi ziyarette bulunarak Devlet Başkanı Lenin Moreno’dan Julian Assange’ın ilticasının iptal edilmesini isteyen bizzat ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’di” denildi.

Wikileaks sitesi kurucusu Julian Assange tutuklandı

KARAR İNSAN HAKLARINA DARBE

Julian Assange’ın WikiLeaks aracılığıyla ABD’nin Irak ve Afganistan’daki kalıcı gaddarlık ve ihlallerini teşhir eden bir aktivist olduğunun belirtildiği açıklamada, sığınma hakkının elinden alınmasının insan haklarına ve ifade özgürlüğüne yönelik bir darbe olduğuna dikkat çekildi. (DIŞ HABERLER)