    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 17 Nisan 2019 Çarşamba

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    17 Nisan 2019 08:58
    Son Güncellenme Tarihi: 17 Nisan 2019 09:28
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    Oy sayımının sona ermesi, YSK'ye yapılan itirazlar, ekonominin gidişatı, 1 Mayıs hazırlıkları, ODTÜ'de iptal edilmek istenen Bahar Şenliğine ilişkin son durum ve fazlası Ne Var Ne Yok’ta.

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

    17 Nisan Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)

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