Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 17 Nisan 2019 Çarşamba

Oy sayımının sona ermesi, YSK'ye yapılan itirazlar, ekonominin gidişatı, 1 Mayıs hazırlıkları, ODTÜ'de iptal edilmek istenen Bahar Şenliğine ilişkin son durum ve fazlası Ne Var Ne Yok’ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

17 Nisan Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)