16 Nisan 2019 15:27
İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
Mersin Silifke’de işçi servisi devrildi, 11 işçi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Mersin’in Silifke ilçesinde, işçilerin taşındığı midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. İşçilerin taşındığı midibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, araçta sıkışanları kurtarmaya çalıştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 11 kişiyi midibüsten yaralı çıkarıp, ambulansla hastaneye kaldırdı. (Mersin/DHA)
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