Balıkesir ve Mersin’de iş cinayeti: 2 işçi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Marmara ilçesinde mermer ocağına arkadaşını ziyarete gelen Hikmet Şahin (32), mermer telinin koparak göğsünde derin kesik açması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Balıkesir’in Marmara ilçesi Marmara Adası Saraylar Mahallesi’nde öğle saatlerinde bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Hikmet Şahin, başka bir mermer ocağına arkadaşını ziyarete gitti. Şahin’in arkadaşı ile sohbet ettiği sırada bir mermer telinin kopması sonucu, tel şiddetli şekilde Hikmet Şahin’in göğsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle vücudunda derin kesik oluşan Şahin kanlar içerisinde yere yığıldı. Ocaktakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan Hikmet Şahin’i Marmara Merkez Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Hikmet Şahin’in cenazesinin Kastamonu’nun Şenpazar ilçesine bağlı Edeler köyünde defnedileceği öğrenildi.

ASANSÖR İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’in Anamur ilçesinde apartmanın asansör bakımını yapan işçi, asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Akdeniz Mahallesi’nde bir apartmanın asansör bakımını yapan Nuri Serbest (28), bir anda kabinin hareket etmesiyle asansör kabini ile duvar arasında sıkıştı. Olayı fark eden apartman sakinleri tarafından çağırılan 112 sağlık ekipleri Nuri Serbest ‘in hayatını kaybettiğini belirledi. (DHA)