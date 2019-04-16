10 Ekim avukatları: Gerçek adalete ulaşana dek vazgeçmeyeceğiz

10 Ekim Ankara Katliamı’nda firari sanıkların yargılanmasına perşembe günü devam edilecek. Davanın Avukat Komisyonu “Gerçek sorumluların yargılanması çabamızı büyütelim” dedi.

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, 10 Ekim Ankara Katliamında firari sanıkların yargılanmasına ilişkin 18 Nisan 2019 tarihinde Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek dava öncesi açıklama yaptı. 10 Ekim Ankara Katliamı’nın firari 16 sanığın yargılanmasına ilişkin açılan davanın ikinci duruşmasında IŞİD’e siyasal iktidarın göstermiş olduğu müsamahanın sonucu olarak yargılamanın sanıklar olmaksızın boş sandalyelerle sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, tutuklu 19 sanık hakkında yürütülen yargılama sürecinin IŞID’in örgütlenmesine engel olunmadığını, bu örgütlenmenin büyümesi ve çok sayıda katliam gerçekleştirmesinin koşullarının yaratıldığını gösterdiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çok sayıdaki kanıt ve belgeye karşın devletin sorumluluğunun görmezden gelinmesine izin vermeyeceğimizi yargılama süresince defalarca tekrarladık. Bunu bir kez daha söylemekten asla yorulmayacağımızı tekrar ifade etmek isteriz. Yapmış olduğumuz suç duyuruları, karara ilişkin itiraz yolları ve devam eden yargılama üzerinden adalet ısrarımız sürmektedir. Gerçek adalete ulaşıncaya kadar vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.” (Ankara/EVRENSEL)