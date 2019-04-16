6 gazetecinin yargılandığı RedHack davası 24 Eylül’e kaldı

Eylem NAZLIER

İstanbul

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait e-postaları haberleştirdikleri gerekçesiyle yargılanan 6 gazetecinin davası 24 Eylül’e kaldı. Duruşmada beyanda bulunan gazeteciler, mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılandıklarının altını çizerek, gerçekleri yazmaya devam edeceklerini söyledi.

RedHack’in yayınladığı dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait mailleri haberleştirdikleri için “Örgüt propagandası yapma”, “Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunma” ve “Örgüt üyeliği” suçlamalarıyla yargılanan altı gazetecinin yedinci duruşması Çağlayan’daki İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tutuksuz yargılanan Gazeteciler Derya Okatan, Tunca Öğreten, Mahir Kanaat ve Eray Sargın ile avukatlar duruşma salonunda hazır bulunurken, şehir dışında olan gazeteci Metin Yoksu duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Gazeteci Ömer Çelik’le ise SEGBİS’te yaşanan problem nedeniyle bağlantı kurulamadı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ile çok sayıda gazeteci izlediği duruşmada Çelik’in iddianamesinin, dijital materyallerin dökümü ve bilirkişi raporunun geldiği belirtildi.

“1 YIL CEZAEVİNDE KALDIM”

Mütalaaya karşı söz alan Tunca Öğreten, “Sadece gazetecilik faaliyetlerimden kaynaklı yargılanıyorum. Haksız yere 1 yıl cezaevinde kaldım. Dünyada bu tür haberler ödüllendirilirken, ben 1 yıl cezaevinde kaldım. Beraat edinceye kadar her duruşmaya geleceğim. Umut ediyorum, adalet yerini bulacak” dedi.

Mahir Kanat da gazetecilik faaliyetlerinden kaynaklı yargılandıklarını söyleyerek, dijital materyallerin verilmesini talep etti.

Yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartı gibi kararların mesleki faaliyetlerini engellediğini belirterek, “El konulan bilgisayarlardan biri teyzemin oğlunun. Teyzemin oğlu öldü. Teyzem o bilgisayara kavuşmak istiyor. Özellikle o bilgisayarın verilmesini istiyor” dedi. Okatan,

yurt dışı yasağının kaldırılmasını ve duruşmalardan ve vareste tutulmayı talep etti.

“MESLEĞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Eray Saygın da “İki yıl süren bir dava var dijital materyallerin bu sürede incelendiğini düşünüyorum. Geri verilmesini talep ediyorum” diyerek adli kontrolün ve yurtdışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

SEGBİS ile bağlanan Metin Yoksu da yargılandıkları 2 yıl içinde mesleklerini yapmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Gerçekleri yazmaktan vazgeçmedik. Yarında bu gerçekleri yazmaya devam edeceğiz” diyerek bu davanın bir an önce beraatle sonlandırılması gerektiğini belirtti. Ardından avukatlar mahkemeye taleplerini iletti.

2 GAZETECİ VARESTE TUTULDU

Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme heyeti yurtdışı yasağı ile adli kontrol uygulamasının aynen devam etmesine karar vererek, Metin Yoksu ve Derya Okatan’ın vareste tutulma taleplerini kabul etti. Ömer Çelik’in bir sonraki duruşmada SEGBİS ile bağlanmasına karar veren mahkeme dijital materyallerin imajlarında eksiklik yoksa teslim edilmesine, eksik imajların tamamlanıp geri verilmesine hükümetti. Bir sonraki duruşma 24 Eylül’de görülecek.