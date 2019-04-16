16 Nisan 2019 04:41

Pirelli işçisi: Mesele çoluk çocuk oldu mu işçi kimseyi dinlemez

Pirelli işçisi Hükümetin reform paketine ilişkin fabrikada yapılan tartışmaları yazdı.

Pirelli işçisi: Mesele çoluk çocuk oldu mu işçi kimseyi dinlemez

Fotoğraf: Pixabay

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    Pirelli Lastik işçisi
    Kocaeli

    Merhaba Evrensel okurları. Seçim öncesi, seçim sonrası, tam da seçim bitti derken İstanbul’da bitmeyen seçim, çalıştığım fabrikanın ana gündemiydi. Özellikle bu konular muhalif işçiler arasında çokça tartışılıp gündem haline getiriliyor. Tartışmalar küfürlere varacak derecede devam ediyor kimi zaman. 

    Yerel seçimde AKP’nin aldığı yara, muhalif işçilerde bir güvene yol açmış durumda. AKP’ye oy veren işçilerin sessizliği daha da belirginleşti, bu sessizlik iktidara muhalif işçilerin elini daha da güçlendirmiş durumda.

    Gıda fiyatlarına gelen fahiş zamlar her gün tartışma konusu. O kadar ki, geçenlerde AKP’yi destekleyen işçilerin soyunma odasındaki dolaplarına yemekhaneden getirilen soğan kabukları koyulmuş. İktidara muhalif işçiler, iktidara destek veren işçilerle sürekli tartışır durumda. Anlayacağınız kutuplaşma hâlâ devam ediyor.

    Şimdi asıl konumuz son açıklanan ekonomi paketi. Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı bu paket fabrikada birinci gündem oldu. Soyunma odalarında paketin içeriği epey tartışılıyor. AKP’ye oy veren işçilerde kafa karışıklığı mevcut durumda. “Yok canım, Tayyip buna izin vermez” diyenler var içlerinde. Cumhur İttifakı’na oy verip “Allah belalarını versin” diyen de var... “Artık patron bizi insan yerine koymaz”, “Patron işten atacak, kıdem korkusu da kalmadı”, “Bu yerel seçimde AKP’ye ders veren işçiler oldu, şimdi AKP işçiye bedel ödettirmek için bu yasayı çıkarıyor” diyenler var. Başka bir işçi öfkeyle “Artık bozuk para gibi harcarlar işçiyi” dedi.

    Sonuç olarak şunu söyleyebilirim, işçinin ekmeği ve cebindeki parasıyla, geleceğiyle korkutmayacaksın. İnsanları bu şekilde sınamayacaksın. Mesele işçinin parası oldu mu, mesele gelecek kaygısı oldu mu, çoluğu çocuğu oldu mu kimse ama hiç kimse ne Erdoğan’ı dinler, ne Kılıçdaroğlu’yu. Feriştahı gelse dinlemez kimse. Soyunma odasındaki öfke ve kin bunu gösteriyor. Bunu buradan söylüyorum. 

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