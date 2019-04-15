Metro inşaatındaki göçüğe ilişkin 16 kişiye dava

İstanbul Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin de bulunduğu caddede meydana gelen göçük sonucu 2 güvenlik görevlisinin ölümüne ilişkin 16 kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede göçük sırasında Mehmet Altun ile Güray Halat’ın metro inşaat şantiyesine komşu vaziyette olan bir sitenin güvenlik görevlisi olarak araç giriş-çıkış kapısında bulunan mobo kabin içerisinde bulundukları sırada zeminin göçmesi ile birlikte göçük altında kalarak hayatlarını kaybettikleri aktarıldı.

16 KİŞİ ASLİ KUSURLU

Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, metro inşaatının yüklenici Firmanın Proje Müdürü Hacı Mustafa Yurt, Proje Müdür Yardımcısı Rıfkı Töremez, Jeoteknik Şefi Ali Ferhat Ağmış, Tünel Şefi Taner Kalakçı, Depo Sahası Şefi Vahit Çolak, Metro İnşaatının Alt Yüklenici Firmasının Proje Müdürü Haluk Ulutaş, Tüneller Şefi Hasan Baştar, Kısım Şefi Necmi Mercan, Depo Sahası Şefi Mustafa Kızıldağ ile Metro İnşaatının Müşavir Firmasının Proje Müdürü Naim Mesut Tüzün, İnşaat Kontrol Amiri Metin Bilgin, Jeoteknik Değerlendirme Şefi İlke Kır ve aynı firmada Tünel Şefliği görevini paylaşan Özer Aydemir, Oytur Keçecioğlu, Serkan Vural ve Umut Terzi’nin göçük olayının meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları belirtildi. Aynı bilirkişi raporunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında görevli 5 kişiye de tali kusur atfedildiği kaydedilen iddianamede, bu kişilerle ilgili Memur Suçları Soruşturma Bürosunca ayrı soruşturma yürütüldüğü bilgisi verildi. İddianamede, bu kapsamda 16 şüphelinin “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

TMMOB TAŞERON SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Göçükle ilgili açıklama yapan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası taşeron ve alt taşeron sistemine dikkat çekerek, zincirleme taşeron sisteminin, iş güvenliğinde zafiyetler yarattığına dikkat çekmişti. Açıklamada, “Çevre önlemleri yeterince alınmadan tünel imalatı için kontrolsüz patlatma yapılmıştır. Bunun neticesinde 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde büyük bir çukur oluşmuştur. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama ise ‘Göçüğün zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği’ belirtilmiştir. İBB’nin açıklamasını manidar bulduğumuzu belirtmek isteriz. Zemin altında boşluk oluşması tünel imalatı sürecine dahildir. Ancak tünel açmak için yapılan patlatmaların denetimi ve meydana gelen boşlukların herhangi bir göçmeye yol açmaması da tünel imalatı kapsamındadır. Yine bir ihmalle karşı karşıya bulunuyoruz. Ne yazık ki iş güvenliği önlemlerine dikkat edilmemiş ve iki insan hayatını kaybetmiştir” denilmişti. (HABER MERKEZİ)