Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 15 Nisan 2019 Pazartesi

Yerel seçim tartışmaları, ODTÜ'de bahar şenliğinin iptal edilmesi ve gelen tepkiler, kıdem tazminatının fona devriyle ilgili tartışmalar ve daha fazlası Ne Var Ne Yok’ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

15 Nisan Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)