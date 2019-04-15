Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 15 Nisan 2019 Pazartesi
Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.
15 Nisan 2019 08:58Son Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2019 09:54
Yerel seçim tartışmaları, ODTÜ'de bahar şenliğinin iptal edilmesi ve gelen tepkiler, kıdem tazminatının fona devriyle ilgili tartışmalar ve daha fazlası Ne Var Ne Yok’ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.
15 Nisan Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)
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