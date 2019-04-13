Tahir Elçi Vakfı kuruldu: Hedefimiz adaletin sesinden dünya yaratmak

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde 2015 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi adına Tahir Elçi Vakfı kuruldu. Vakfın açılış resepsiyonuna, Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin yanı sıra, çok sayıda avukat ve Roboski Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin aileleri katıldı.

Resepsiyonda, Tahir Elçi’nin hukuk mücadelesini anlatan sinevizyon izlendi. Sinevizyonun ardından kürsüye çıkan Türkan Elçi, vakfın kuruluş amacını anlattı.

‘YÜREĞİ CESARETLİ KILMAYA ÇALIŞTIK’

Vakfın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi, “Tarihin farklı zamanlarında olduğu gibi son birkaç yıldır adını anmakta zorlandığımız hak ihlallerine, kent yıkımlarına, isimleri kayıtlara düşen düşmeyen ölümlere tanıklık ettik. Yaşanan bu vahim olaylardan ölünceye kadar beraberimizde taşıyacağımız bir acıya biz de tanık olduk. Her şeye rağmen biz yine de acısı mündemiç bir yüreği cesaretli kılmaya çalıştık. Öte yandan içimizdeki acının kine, nefrete dönüşmemesi aksine toplumun her kesimini birleştirici kucaklayıcı bir mecraya dönüşebilmesi için ailecek bir vakıf kurmayı kendimize amaç edindik” dedi.

Türkan Elçi, kızıyla beraber kurmuş olduğu aile vakfının, topluma mal olabilmesi ve mücadelelerin güçlenebilmesi için vicdanlı, cesaretli kimselere ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

‘VİCDANIN, ADALETİN SESİNDEN…’

“Mazlumun yanındaki duruşumuzdan ödün vermeyeceğimizi bir kez daha dile getiriyoruz” diyen konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizi duruşumuzda ısrarlı kılan Tahir’in haklının ve Kürt halkının yanında olma çabasındaki duruşudur. Sadece hakikatlerin savunulduğu, bağımsız bir duruş bizim için esastır. Birlikteliğin, hukukun, ahlakın, adaletin, erdemin, nezakettin dilini hakim kılmak ve bu dille her kesimden insana ulaşarak hoşgörü kültürünü güçlendirmek ve vicdanın, adaletin sesinden bir dünya yaratmak bizim yegane hedefimizdir.” (MA)