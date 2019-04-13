13 Nisan 2019 14:46

Peri Suyu Pembelik Barajında köprü keşfi yapıldı

4 yıl önce yapımı tamamlanan Peri Suyu Pembelik Barajında köprü yapımı için bilirkişi keşfi yapıldı. Keşfe köylüler de katıldı.

Peri Suyu Pembelik Barajında köprü keşfi yapıldı

Fotoğraf: MA

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    Dersim’de Nazımiye-Karakoçan-Yayladere bölgesinde, Peri Çayı üzerinde yapılan, Pembelik HES Barajı ÇED olumlu raporunda Darenhes AŞ. tarafından taahhüt edilen köprü kararı, verilen taahhüdün kaldırılması işleminin iptali davası sonucunda Elazığ 1. İdare Mahkemesi keşif kararı verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’den gelen bilirkişi heyetiyle birlikte yapılan keşif sonrası Peri Suyu Koruma Platformu (KAR-DER) yazılı açıklama yaptı.

    ‘LİMAK ÇED RAPORUNU DEĞİŞTİRDİ’

    Güvenlik amacıyla yapılan Pembelik Barajının su tutmasıyla yaklaşık 4 yılık süre içerisinde Tunceli, Elazığ, Bingöl illerine bağlı birbirleriyle akraba, hısım olan köylülerin iletişiminin kesildiği belirtilen açıklamada şunlara dikkat çekildi:

    “Nihai ÇED raporunda baraj gövdesinin olduğu yerde köprü yapılma projesi ve çevre yollarının bağlantılarının sağlanması taahhüdü varken, bölge halkının barajı istemediğinden, meşru demokratik haklarını kullanmaları karşısında, maalesef LİMAK Şirketi, bu fiili durum karşısında karara uymayıp, ÇED raporunu değiştirerek bölge insanlarını cezalandırmayı seçti.”

    ‘HALK GERİ ADIM ATMADI ‘

    LİMAK şirketinin hukuk tanımaz tavır içinde olduğu ifade edilen açıklamada “İmar planı olmadığı halde kaçak durumdaki Pembelik Barajını bitirerek bulunduğumuz sürece kadar gelinmiş bulunmakta. Fakat suyundan, toprağından, kültüründen ödün vermeyen Peri Suyu halkı, hakkında başlatılan soruşturmalar, kendilerine verilen para cezaları, tutuklamalar ve köylerine girişleri mahkeme kararıyla yasaklanmasına rağmen devlet ve LİMAK’ın hukuksuzluğu karşısında geri adım atmadı. Bölgede kültürel, ekolojik soykırıma neden olan ve Peri Vadisi denilen bir coğrafik yeri sulara boğarak tamamen dili olmayan canlılarla birlikte yok etmeyle karşı karşıya kalmış bulunmakta. Bütün bu hukuksuzluklara Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin tescil kararlarına rağmen, şu anda dava AİHM’ye taşınmış bulunmakta. Çünkü geldiğimiz noktada sanki köprü lütufmuş gibi 5 yıl sonra keşif kararı alınıp yöre insanlarıyla adeta tiyatro oynanıyor” denildi.

    Peri Suyu Koruma Platformu (KAR-DER) ÇED olumlu kararında taahhaüt edilen köprü yapım kararının yerine getirilmesini istiyor. (Dersim/EVRENSEL)

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