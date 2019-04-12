12 Nisan 2019 17:07
Son Güncellenme Tarihi: 12 Nisan 2019 18:20

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkındaki dava kaldırıldı

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Eylül darbecileri hakkındaki davanın kaldırılmasına karar verdi.

GÜNCELLENDİ
Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkındaki dava kaldırıldı

Kenan Evren'in 12 Eylül 1980'de 04.00 dolayında TRT'de yaptığı konuşmanın ekran görüntüsü.

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    Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden görülen 12 Eylül davasında Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verildi.

    Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, bir kısım müştekinin bireysel başvuru talepleri alınarak başladı. 12 Eylül cuntası tarafından işkencede öldürülen Cemil Kırbayır’ın kardeşleri, ağabeylerinin suçunun sadece devrimci olmak olduğunu belirterek, 12 Eylül’ün babalarının evladının tabutu altına girme; annelerinin oğlunun mezarında ağlama hakkını bile aldığını söyledi.

    Prof. Dr. Baskın Oran ise davada 12 Eylül’ün failleri olarak sadece MGK üyesi beş generalin değil, bu generallerin emirlerini uygulayanların da fail olarak görülmesi gerektiğini anlattı. Bugün KHK ile üniversiteden atılanların yargıya gidememesine rağmen 12 Eylül döneminde yargıya gidebildiklerini belirten Oran, bu dava ile birlikte darbeci zihniyetin de yargılanmasını talep etti. Davaya bireysel katılım başvurusu yapan bir çok kişi 12 Eylül rejiminin uygulamaları neticesinde hem maddi hem de manevi kayıplara uğradıklarını ifade ederken, 12 Eylül mahkemelerinin verdiği kararların sicillerine işlemesi nedeniyle çocuklarının dahi devlet memurluğuna alınmadıklarını söyledi.

    Mahkeme heyeti, müşteki vekillerinin esasa ilişkin görüşlerini bildirmek için ek süre taleplerini reddetti. Savcının davanın ortadan kaldırılması ve sanıkların mal varlıklarının müsaderesinin yapılmaması yönündeki mütalaasının kabul eden mahkeme heyeti, davayı ortadan kaldırdı. Dava masraflarının ise Hazine'nin ödemesine karar verdi. (Ankara/EVRENSEL)

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