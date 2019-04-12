Assange’ın tutuklanmasına tepki: Haberciyi vurmayın

WikiLeaks’in Kurucusu Julian Assange’ın tutuklanması sonrasında vatandaşı olduğu Avustralya’dan da açıklamalar geldi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinin Assange meselesine müdahil olmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Avustralya Yeşiller Partisi Lideri Richard Di Natale ise ülkesinin Julian Assange’ın iade edilmemesi için çalışması gerektiğini kaydetti. Di Natale, “Bu tutuklama dünya çapında basın özgürlüğü açısından karanlık bir gündür” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan Avustralya’nın çeşitli yerlerinde Assange’a destek eylemleri yapıldı. Dün yaklaşık 30 kişi Sydney merkezindeki İngiliz Konsolosluğu önünde toplanarak Assange’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Göstericiler “Hakikati özgürleştirin, Assange’ı serbest bırakın, haberciyi vurmayın” sloganlarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Ayrıca Melbourne’de de bir destek eylemi düzenlendi.

Avustralya merkezli bazı gazeteci örgütleri de Assange’ın serbest bırakılması çağrılarına destek verdi.

Öte yandan Julian Assange’a yakınlığıyla bilinen bir kişi perşembe günü Japonya’ya kaçmaya çalışırken Ekvador’da gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÜLKENİN GİZLİ BELGESİNİ YAYIMLAMIŞTI

Yedi yıldır yaşamakta olduğu Ekvador’un Londra’daki büyükelçiliğinde perşembe günü öğle saatlerinde gözaltına alınan WikiLeaks Kurucusu Julian Assange, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Assange’ın gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra, ABD’de Assange hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Assange, devlete ait gizli dosyaları sızdırmak için Amerikalı Eski Askeri İstihbarat Analisti Chelsea Manning ile iş birliği yapmakla suçlanıyor. Bu çerçevede Assange’ın beş yıla kadar hapse mahkum edilebileceği belirtiliyor.

WikiLeaks adlı sitenin kurucusu olan Julian Assange, 2010 yılında ABD’nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye ait binlerce gizli belge, yazışma ve askeri raporu internet üzerinden yayımlamıştı. 2010’da ABD askerlerinin Irak’ta bir helikopterden ateş açarak 18 sivili öldürdüklerini gösteren görüntülerle dünya çapında manşete çıkmıştı. (MEDYA SERVİSİ)