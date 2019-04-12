12 Nisan 2019 11:21

Oyuncu Şebnem Köstem, öğrencilere Nezihe Meriç öyküsü okudu

Bursa Nilüfer Belediyesinin düzenlediği "Yılın Yazarı" etkinlikleri kapsamında öğrencilere Nezihe Meriç öyküsü okundu.

Oyuncu Şebnem Köstem, öğrencilere Nezihe Meriç öyküsü okudu

Fotoğraf: Tahsin Aydın/DHA

    • Paylaş

    Tiyatro ve sinema oyuncusu Şebnem Köstem, Nilüfer Belediyesinin düzenlediği etkinlikte öğrenciler ile bir araya geldi. "Yılın Yazarı" etkinlikleri kapsamında sanat dünyasından isimlerin, Nilüfer'de yaşayan gençlerle bir araya geldiği organizasyonda Köstem, öğrencilere Nezihe Meriç’in 'Dur Dünya Çocukları Bekle' kitabından bir öykü okudu.

    Köstem, Üçevler Kütüphanesi’ndeki etkinlikte Öğretmen Hasan Güney Ortaokulu öğrencileri ile buluştu. Köstem, Nezihe Meriç’in 'Dur Dünya Çocukları Bekle' adlı kitabından "Selin Adında Bir Çocuk" adlı hikayeyi, kendine has yorumuyla genç okurlar için seslendirdi. Şebnem Köstem’i ilgiyle dinleyen öğrenciler, merak ettiklerini de Köstem’e sorma fırsatı buldu.

    Etkinliğin sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Şebnem Köstem’e Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına teşekkür etti. (Bursa/DHA)

    Fotoğraf: Tahsin Aydın/DHA

    Bir yazarın çığlığı

    Sennur SEZER

    Bir yazarın çığlığı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Bakan Soylu'nun "Densiz" dediği 2 kişiye hakaret davası açıldı
    SONRAKİ HABER

    Yaşam savunucuları Taşyapı İnşaat'ı protesto etti
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Demokrat mısınız yoksa ‘kendine demokrat’ mı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Yeni rejimin sandıkla imtihanı!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Almanya’ya sosyalizm mi geliyor?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    4.5 yıl garanti mi?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    31 Mart seçimleri: Anayasa ilga edilirse mafya devleti ortaya çıkar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kısa vadeli dış borç 13 günde 35,8 milyar TL arttı
    Kısa vadeli dış borç 13 günde 35,8 milyar TL arttı

    Seçim sonrası yaşanan siyasi kriz nedeniyle dolar kuru yukarı yönlü seyrederken; 13 günde kısa vadeli dış borç 35,8 milyar TL arttı.

    Diyarbakırlılar YSK’nin KHK kararına tepki gösterdi
    Diyarbakırlılar YSK’nin KHK kararına tepki gösterdi

    YSK’nin KHK ile ihraç edilenlere mazbataların verilmemesi yönündeki kararına Diyarbakır halkı tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bayhan: AKP tabanında huzursuzluğunu dile getirenlerin sayısı artıyor
    Bayhan: AKP tabanında huzursuzluğunu dile getirenlerin sayısı artıyor

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile seçimin ardından başlayan tartışmaları ve YSK'nin kararlarını değerlendirdik.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, Diyarbakır Bağlar'da mazbatayı yüzde 45 fark yiyen AKP'liye verdi
    YSK, Diyarbakır Bağlar'da mazbatayı yüzde 45 fark yiyen AKP'liye verdi

    YSK'nin KHK ile ihraç edilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmemesi kararı sonrası Bağlar'da mazbata yüzde 45 fark yiyen AKP'liye verildi.

    AYM, katliamı protesto edenlere adli kontrol kararını yerinde buldu
    AYM, katliamı protesto edenlere adli kontrol kararını yerinde buldu

    Anayasa Mahkemesi, Ankara Katliamı'nı protesto edenlere adli kontrol kararını ifade özgürlüğüne aykırı bulmadı.

    Aile sağlığı merkezinde iki hekime "rapor vermedin" şiddeti
    Aile sağlığı merkezinde iki hekime "rapor vermedin" şiddeti

    Aile Sağlığı Merkezinde 2 doktor rapor vermediği gerekçesiyle darbedildi. Doktorlar, sağlık merkezini 1 günlüğüne kapatarak saldırıya tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Sudanlılar darbeye karşı sabahladı: Devrim yeni başlıyor
    Sudanlılar darbeye karşı sabahladı: Devrim yeni başlıyor

    Sudan'da ordunun darbeyle halk hareketini bastırma girişimine tepki gösteren yüz binlerce Sudanlı “Devrim” sloganı atarak sokaklarda sabahladı.

    CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Honaz halkının iradesi hiçe sayılıyor
    CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Honaz halkının iradesi hiçe sayılıyor

    Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, YSK’nın Honaz seçimlerinin tekrarlanması kararına tepki gösterdi.

    Şair ve Gazeteci Ruşen Hakkı ölümünün 8. yılında anıldı
    Şair ve Gazeteci Ruşen Hakkı ölümünün 8. yılında anıldı
    Süper Ligde 28'inci hafta Bursaspor-Trabzonspor maçıyla açılıyor
    Süper Ligde 28'inci hafta Bursaspor-Trabzonspor maçıyla açılıyor
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi: Kadıköy'de 19 yıllık hegemonya
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi: Kadıköy'de 19 yıllık hegemonya
    Kaybolan deyişler kadınların sesiyle sahnede
    Kaybolan deyişler kadınların sesiyle sahnede
    Metin-Ali-Feyyaz'ı ve Beşiktaş'ı anlatan "Kolej Havası" yolda
    Metin-Ali-Feyyaz'ı ve Beşiktaş'ı anlatan "Kolej Havası" yolda
    NBA’de normal sezon bitti, Play-Off eşleşmeleri belirlendi
    NBA’de normal sezon bitti, Play-Off eşleşmeleri belirlendi
    EMEP: Ankara Büyükşehir Belediyesinde yolsuzlukların üzerine gidilsin
    EMEP: Ankara Büyükşehir Belediyesinde yolsuzlukların üzerine gidilsin

    Emek Partisi Ankara İl Örgütü, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ayyuka çıkan yolsuzlukları ifşa etmesi gerektiği yönünde çağrı yaptı.

    Ahmet Türk'e skandal itirazlar: KHK'li değilse de eylemleri o yönde
    Ahmet Türk'e skandal itirazlar: KHK'li değilse de eylemleri o yönde

    AKP, Ahmet Türk'e mazbata verilmemesi için skandal gerekçelerle itirazda bulundu: "Yaşlı, KHK'li olmasa da eylemleri o kapsamda."

    Çırağan Sarayı'nın bahçesine yapılan prefabrik yapı tepki çekti
    Çırağan Sarayı'nın bahçesine yapılan prefabrik yapı tepki çekti

    Çırağan Sarayı'nın görünmesini engelleyen yapının Demirören ile Kalyoncu ailesinin çocuklarının düğünü için yapıldığı iddia edildi.

    SES İzmir Şube: Taleplerimizden vazgeçmiyoruz
    SES İzmir Şube: Taleplerimizden vazgeçmiyoruz

    SES İzmir Şube, yıpranma payı, ek gösterge ve temel ücret taleplerinden vazgeçmediğini açıklayarak 11 Mayıs Ankara buluşmasına çağrı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    GÜNCELLENDİ
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum

    31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok il ve ilçede partiler seçim sonuçlarına itiraz etti.

    Bakan Soylu'nun "Densiz" dediği 2 kişiye hakaret davası açıldı
    Bakan Soylu'nun "Densiz" dediği 2 kişiye hakaret davası açıldı

    Bakan Soylu'nun "Densiz" diyerek hakaret ettiği yurttaşlara "hakaret" davası açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    HSK, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili müfettiş incelemesi başlattı
    HSK, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili müfettiş incelemesi başlattı

    Hakimler ve Savcılar Kurulu, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili, baba Şaban Vatan'ın "müfettiş incelemesi yapılması" talebini kabul etti.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 12 Nisan 2019 Cuma
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 12 Nisan 2019 Cuma

    Yerel seçim gündemi ve bitmeyen hukuksuzluklar, ekonomi, Sudan'da yaşanan darbe, Assange'ın tutuklanması ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    12 Eylül darbecilerinin 2005 sonrası mal varlığı, MASAK raporlarında
    12 Eylül darbecilerinin 2005 sonrası mal varlığı, MASAK raporlarında

    12 Eylül'ün darbeci generallerinin ve yakınlarının 2005 sonrası servetleri ve para trafiği Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına yansıdı.

    Aydın Engin: Beni Metin Göktepe köşe yazarı yaptı
    Aydın Engin: Beni Metin Göktepe köşe yazarı yaptı

    Gazeteci Yazar Aydın Engin, yıllar önce Cumhuriyet'te köşe yazarlığına başlamasına vesile olan Metin Göktepe yazısının öyküsünü anlattı.

    İBB'nin 1,8 milyon liralık maraton ihalesi Cübbeli’nin damadına gitti
    İBB'nin 1,8 milyon liralık maraton ihalesi Cübbeli’nin damadına gitti

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden Spor İstanbulun, İstanbul Yarı Maratonu organizasyonu için ihale sözleşmesi 3 Nisan'da imzalandı.

    GÜNCELLENDİ
    İktidar medyasının İstanbul savaşı: Gözü kara bir rant hırsı...
    İktidar medyasının İstanbul savaşı: Gözü kara bir rant hırsı...

    Mustafa Hoş, iktidar medyasının "İstanbul" tutumunu yorumladı: Erdoğan sermayesi burada doğdu, semirdi şimdi ana kaynağı kaybetmek istemiyorlar.

    İlk kez AKP'ye oy vermeyen aile: Yeniden seçim olsa fikrimiz değişmez
    İlk kez AKP'ye oy vermeyen aile: Yeniden seçim olsa fikrimiz değişmez

    T. Ailesi 2002 yılından beri ilk kez bu seçimde AKP’ye oy vermedi: Haksızlıklara gelemedik bu sefer, yeniden seçim olsa fikrimiz değişmez.

    Yayın yasağını çiğneyen kanallara ceza verilmedi
    Yayın yasağını çiğneyen kanallara ceza verilmedi

    Seçim günü yayın yasağını çiğneyerek sonuçları yayınlayan televizyon kanallarına hâlâ ceza verilmedi.

    Kıdem tazminatı gündemi | 'Gerginiz, bizi etkiler mi etkilemez mi?'
    Kıdem tazminatı gündemi | 'Gerginiz, bizi etkiler mi etkilemez mi?'

    İzmir'de görüştüğümüz TÜPRAŞ işçisi: Hepimiz gerginiz. Bizi etkileyecek mi, etkilemeyecek mi bilmiyoruz.