Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 12 Nisan 2019 Cuma
Yerel seçim gündemi ve bitmeyen hukuksuzluklar, ekonomi, Sudan'da yaşanan darbe, Assange'ın tutuklanması ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.
12 Nisan 2019 08:59
Yerel seçim gündemi ve bitmeyen hukuksuzluklar, ekonomi, Sudan'da yaşanan darbe, Assange'ın tutuklanması ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne Var Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
12 Nisan Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)
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