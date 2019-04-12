Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 12 Nisan 2019 Cuma

Yerel seçim gündemi ve bitmeyen hukuksuzluklar, ekonomi, Sudan'da yaşanan darbe, Assange'ın tutuklanması ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne Var Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

12 Nisan Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)