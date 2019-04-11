Dwyane Wade’den basketbola veda

NBA tarihinin en iyi skorer guard’larından biri kabul edilen Dwyane Wade, basketbola veda etti.

16 yıllık kariyerini Brooklyn Nets’e karşı oynanan maçta triple-double yaparak tamamlayan Wade, 25 sayı 11 ribaunt 10 asistle mücadele etti. Wade’i kariyerinin son maçında yakın arkadaşları LeBron James, Carmelo Anthony ve Chris Paul da yalnız bırakmadı.

37 yaşındaki Wade, Marquette’de geçirdiği 2 sezonun ardından 2003 NBA draftında 5. sırada Miami Heat tarafından seçildi. Heat’le 2006, 2012 ve 2013’te şampiyonluk yaşayan, 2 kez en iyi beşe, 3 kez en iyi ikinci beşe, 3 kez en iyi üçüncü beşe seçilen Wade, 2009’da sayı kralı oldu. 13 kez All-Star olan Wade, 2010’da All-Star MVP’si oldu.

ABD milli takımıyla 2004 Olimpiyatlarında bronz, 2008’de altın madalya kazanan Wade, 16 yıllık NBA kariyerinin 14.5 sezonunu Miami’de geçirdi. 2016/17 sezonunda memleketine dönen ve Chicago Bulls’a geçen Wade, bir sonraki sezon LeBron James’in çağrısıyla Cleveland Cavaliers’a geldi ama devre arasında Miami’ye döndü.

Kariyeri boyunca 22 sayı 4.7 ribaunt 5.4 asist 1.5 top çalma 0.8 blok ortalamayla oynayan 1.93’lük Wade, formunun zirvesinde olduğu dönemde lig tarihinin en iyi blokçu guard’larından biri kabul ediliyordu. (SPOR SERVİSİ)