    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 11 Nisan 2019 Perşembe

    Emekçinin sırtına bineceği belli olan yeni ekonomi paketi, yerel seçim ve arkası kesilmeyen hukuksuzluklar, yaklaşan 1 mayıs ve daha fazlası…

    11 Nisan 2019 08:59
    Paylaş

    Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı ve emekçinin sırtına binecek olan yeni ekonomik "reform paketi", yerel seçim ve her gün bir yenisine tanık olduğumuz hukuksuz uygulamalar, yaklaşan 1 Mayıs ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne Var Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

    Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

    11 Nisan Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Sudan'da ordu, devlet televizyonunu kuşattı
    SONRAKİ HABER

    AKP'li Uysal'a yakın isimlerin seçmen kaydı Büyükçekmece'ye taşındı
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hayaller: Zenginden alacağız. Gerçek: Vatandaşı yolacağız!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Seçim yenilenmesi’ girişimleri ve AKP’de iç hesaplaşma işaretleri

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Baskı ve entrika kaybettirecektir!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Herkes yerel seçimleri konuşuyor

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    1 Mayıs'ın gündemi

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Eşitlik ilkesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Gülizar sadece Fıllelerin değil Kürtlerin de hikayesi

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Küçükbaş

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Ne kadar az bilgi, o kadar çok çirkinlik
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Sudan'da iktidar partisinin başkanı ve yöneticileri tutuklandı
    Sudan'da iktidar partisinin başkanı ve yöneticileri tutuklandı

    Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisinin başkanı ve savunma bakanı dahil 100'den fazla yöneticisi Sudan istihbaratı tarafından tutaklandı.

    AKP'li Uysal'a yakın isimlerin seçmen kaydı Büyükçekmece'ye taşındı
    AKP'li Uysal'a yakın isimlerin seçmen kaydı Büyükçekmece'ye taşındı

    Mevlüt Uysal'la beraber çalışmış isimlerin seçmen kayıtlarının Büyükçekmece'ye hem de aynı daireye taşındığı ortaya çıktı.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 11 Nisan 2019 Perşembe
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 11 Nisan 2019 Perşembe

    Emekçinin sırtına bineceği belli olan yeni ekonomi paketi, yerel seçim ve arkası kesilmeyen hukuksuzluklar, yaklaşan 1 mayıs ve daha fazlası…

    GÜNCELLENDİ
    AB ile İngiltere, Brexit'in 31 Ekime ertelenmesi konusunda anlaştı
    AB ile İngiltere, Brexit'in 31 Ekime ertelenmesi konusunda anlaştı

    AB üyeleri ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim'e kadar erteleme konusunda anlaştı. İngiltere Başbakanı May ise '1 Haziran'da AB'den ayrılabiliriz' dedi.

    Kale Kayış işçileri ölmemek için direniyor
    Kale Kayış işçileri ölmemek için direniyor

    İşçi mektubu: Kale Kayış’taki işçi kardeşlerimiz ölmemek, elini, kolunu kaybetmemek, çalışma koşullarını iyileştirmek için Petrol-İş’te örgütlendi.

    İzmir’de bir ayda 4 taşeron belediye işçisi yaşamını yitirdi
    İzmir’de bir ayda 4 taşeron belediye işçisi yaşamını yitirdi

    İzmir'de son bir ay içinde 4 taşeron belediye işçisi, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle yaşamını yitirdi.

    Van Valiliği YSK'nin kararının ardından eylem yasağı kararı aldı
    Van Valiliği YSK'nin kararının ardından eylem yasağı kararı aldı

    YSK’nin KHK’lilere mazbata verilmeyeceği kararı sonrasında Van Valiliği kentte 7 günlük eylem yasağı koydu.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı

    YSK kararıyla KHK ile ihraç edilen seçilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmeyecek.

    GÜNCELLENDİ
    Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı
    Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı
    Filipinler'de yeni bir insan türü keşfedildi: Homo luzonensis
    Filipinler'de yeni bir insan türü keşfedildi: Homo luzonensis
    Kızı, Şair Ruşen Hakkı için yazdı: Babalar da birer kuştur
    Kızı, Şair Ruşen Hakkı için yazdı: Babalar da birer kuştur
    Güncelliğini yitirmeyen oyun: Ferhangi Şeyler
    Güncelliğini yitirmeyen oyun: Ferhangi Şeyler
    24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarında ‘Popülizm’ konferansı düzenlendi
    24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarında ‘Popülizm’ konferansı düzenlendi
    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u denetlenebilir hale getireceğiz
    Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u denetlenebilir hale getireceğiz

    İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu gündeme dair konuştu: Belediye kimsenin mülkü değil. İstanbul'u borç yükünden kurtaracağız.

    GÜNCELLENDİ
    Albayrak, ekonomide "reform paketi"ni açıkladı: Hedef kıdem tazminatı
    Albayrak, ekonomide "reform paketi"ni açıkladı: Hedef kıdem tazminatı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "reform paketi"nde işçilerin kıdem tazminatı hakkının gasbı için adım atılacağı ilan edildi.

    HDP'den YSK kararına tepki: YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur
    HDP'den YSK kararına tepki: YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur

    YSK'nin KHK’li belediye başkanlarına mazbatalarının verilmemesi yönünde aldığı karara HDP’den ve mazbataları verilmeyen başkanlardan tepki geldi. 

    GÜNCELLENDİ
    İsrail'de seçim sonuçları koalisyon senaryolarını tartışmaya açtı
    İsrail'de seçim sonuçları koalisyon senaryolarını tartışmaya açtı

    İsrail’de erken seçimin ilk sonuçlarına göre koalisyon tablosu ortaya çıktı. Benyamin Netanyahu başbakanlık koltuğuna en yakın isim.

    'AKP için İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geliyor'
    'AKP için İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geliyor'

    Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin Çarşamba Seminerlerinde yerel seçimler sonrası belediyelerin durumu konuşuldu.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

    Ankara Batıkent’teki parkta zehirlenerek öldürülen köpeklerin sayısı 16'ya yükseldi. Soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

    KESK İzmir Platformu ihraçlara karşı oturma eylemini sürdürdü
    KESK İzmir Platformu ihraçlara karşı oturma eylemini sürdürdü

    İzmir’de KESK üyelerinin ihraçlara karşı yaptığı oturma eylemi 100. haftasında da devam etti.

    GÜNCELLENDİ
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum

    31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok il ve ilçede partiler seçim sonuçlarına itiraz etti.

    GÜNCELLENDİ
    22. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri sahiplerine verildi
    22. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri sahiplerine verildi

    22’nci Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Göktepe'nin doğum gününde düzenlenen törende sahiplerine verildi.

    HDP, CHP'li adayın mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi
    HDP, CHP'li adayın mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi

    Muş'un Rüstemgedik beldesinde CHP'li adayın mazbatasının HDP'li adaya verilmesini HDP kabul etmedi: Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez

    GÜNCELLENDİ
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü

    Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu öldü.

    Çelik: İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır
    Çelik: İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır

    AKP MYK'sı sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Oyların yeniden sayılması talebinin reddedilmesi insanların kafasını berraklaştırmadı" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Mahkeme, Rabia Naz'ın babasının akıl sağlığını sorguluyor
    Mahkeme, Rabia Naz'ın babasının akıl sağlığını sorguluyor

    Mahkeme, şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın 3 hafta süreyle gözlem altında tutulmasına karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kozan'da mazbata MHP'li Nihat Atlı yerine SP'li Kazım Özgan'a verildi
    Kozan'da mazbata MHP'li Nihat Atlı yerine SP'li Kazım Özgan'a verildi

    Adana Kozan'da belediye başkanı seçilen MHP adayı Nihat Atlı'nın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbata SP'li Kazım Özgan'a verilecek.

    Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı fonu ne anlama geliyor?
    Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı fonu ne anlama geliyor?

    Kıdem tazminatı nedir, işçiye ne sağlıyor? Kıdem tazminatı hakkı ne zaman kazanıldı, ne zamandan beri hedefte, fona devri ne anlama geliyor?

    GÜNCELLENDİ
    Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'e bağlı sendika şubelerinin 1 Mayıs çağrısı
    Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'e bağlı sendika şubelerinin 1 Mayıs çağrısı

    DERİTEKS İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Veysel Arslan'la 1 Mayıs'a doğru işçilerin taleplerini ve hazırlıkları konuştuk.