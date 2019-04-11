Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 11 Nisan 2019 Perşembe

Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı ve emekçinin sırtına binecek olan yeni ekonomik "reform paketi", yerel seçim ve her gün bir yenisine tanık olduğumuz hukuksuz uygulamalar, yaklaşan 1 Mayıs ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne Var Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

11 Nisan Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)