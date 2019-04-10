10 Nisan 2019 20:37
Denizli'de işçi servisi devrildi: 7 işçi yaralı
Denizli'de mermer işçilerini taşıyan işçi servisi devrildi. Kazada 7 işçi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, mermer işçilerini taşıyan servisin devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.
İlçede bir mermer fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Cevdet Ç. idaresindeki 48 AAU 494 plakalı servis minibüsü, Tosunlar Mahallesi yakınlarında yoldaki yağış nedeniyle kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yan yatan araçtaki yaralıları çıkardı.
Kazada 7 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (Denizli/AA)
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