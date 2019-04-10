Mehmet Ayvalıtaş davasında bir yıldır rapor yok

Gezi direnişi sırasında öldürülen Mehmet Ayvalıtaş'ın davasında bilirkişiler "yoğun oldukları" gerekçesiyle rapor hazırlamadı. Rapor, geçen yıldan beri bir türlü hazırlanmıyor.

Gezi direnişi sırasında Ümraniye’de TEM otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüş esnasında bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Geçen yıldan beri raporlarını hazırlamayan bilirkişiler, dava dosyasına mazeret dilekçesi sunarak ellerinde 80 dosya bulunduğunu, raporlarını sunmak için son kez kendilerine ek süre verilmesini istediler.

"SANIKLAR TUTUKLANSIN"

Söz alan Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş, önümüzdeki 2 Haziran’ın oğlunun ölüm yıl dönümü olduğunu belirterek, “2 Haziran’da ölüm yıl dönümünde olay yerinde keşif yapılmasını istiyorum. Ben bir babayım, sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum” dedi. Sanıkların Avukatı Yalçın Tura da müştekilerin müvekkillerinin tutuklanması yönündeki talebinin reddine karar verilmesini istedi. Bilirkişilerin raporlarını sunmaları için 15 günlük kesin süre verilmesine karar veren mahkeme, “Bu süre zarfında raporlarını ibraz etmedikleri taktirde görevlerini ihmal ettiklerinden bahisle haklarında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağının” ihtarına karar verdi. Mahkeme, bu bilirkişilerin kendilerine tanınan 15 günlük sürede raporlarını sunmamaları durumunda görevlerine son verilerek yeni bilirkişi heyeti oluşturmaya da karar verdi. Müştekilerin sanıkların tutuklanması yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (İstanbul/DHA)