Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 10 Nisan 2019 Çarşamba

Yerel seçimlerin ardından İstanbul'un bitmeyen oy sayımı, AKP'nin her gün yeni bir içerik kazanan itirazları ve mazbata krizi, ardı ardına gelen zamlar ve ekonomi gündemi, yaklaşan 1 Mayıs, Metin Göktepe'nin doğum günü ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne Var Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

10 Nisan Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)