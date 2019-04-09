Yasak olmasına rağmen internetten atmaca satılıyor

Atmacalar, avlanması ve satışı yasak olmasına rağmen internetten 2 bin 500 liraya satılıyor.

Doğu Karadeniz'de, Rize ve Artvin'de atmacacılık yaşatılırken, fırsatçılık yapanlar ise yakaladıkları hayvanlar için bin 500 liradan 2 bin 500 liraya kadar para istiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde hayvan başına 10 bin liralık ceza uyguladıklarını bildirdi. Diğer yandan internet ilanlarında satıcıların, "Detaylı bilgi için arayın", "Satılık atmaca yavrusu. Keyfe keder satılık, eğitilmek için tam yaşı", "Yavru eğitime hazır. Ele omuza geliyor" ifadeleri dikkat çekti.

Atmaca | Fotoğraf: DHA

Atmaca satışı yapan sitedeki ilanın ekran alıntısı | Fotoğraf: DHA

Atmaca satışı yapan sitedeki ilanın ekran alıntısı | Fotoğraf: DHA

(Muğla/DHA)