İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar sağanak" raflarda

Kültür-sanat haberleri ve değerlendirmeleriyle tanınan Gazeteci İsmail Afacan’ın ilk şiir kitabı Adımlar Sağanak, Kaos Çocuk Parkı Yayınevi’nden çıktı.

Afacan, kitabında gecenin öykücüsü sokak lambalarını, savaş yorgunlarını ve işçi soluğuyla ısınan fabrikaları anlatıyor. Kendi sevda tarihini yazan âşıkların, iyi huylu olduğu için denize ulaşamayan akarsuların, yeniden keşfedilmesi gereken coğrafyaların, çok uluslu düşlerin şiirini yazıyor.

Bugüne dek aralarında İnsancıl, Hayâl, Ihlamur, Kenar gibi dergilerin de bulunduğu yayınlarda yer almış ve ödül almış şiirlerinin yanı sıra ilk kez Adımlar Sağanak’ta okurlarla buluşacak şiirlerin olduğu kitapta Afacan toplumcu şiir geleneğine temas ederek lirik, coşkulu bir anlatım yakalıyor.

“ey âşık,/ hatırına gelirse geçmiş/ sevda mezarlığındaki isimleri kazı/ en resmisinden bir not düş geleceğe/ başlamak bitirmenin yarısı” dizelerinin şairi Afacan, kitabıyla ilgili “Adımlar Sağanak’ta umut ile umutsuzluk arasındaki çatışmayı, coğrafyanın kaderselliğine itirazı ve güncel olanın içindeki tarihselliği şiirleştirdim” diyor.

Özenli dili, okurda her seferinde farklı çağrışımlar yapan anlam zenginliği ve gündelik hayatın tam ortasında kaybolmaya yüz tutan duyguların, anların ve zamanın şiirini tüm yoğunluğu ve gerçekliğiyle aktaran Afacan’ın kitabı yeni bir soluğun müjdecisi…

İSMAİL AFACAN KİMDİR?

İsmail Afacan, 1986 yılında İzmir’in Kiraz ilçesinde doğdu. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Şiirleri İnsancıl, Ihlamur, Hayâl ve Kenar dergisinde yer aldı. Mustafa Çavuşoğlu’yla hazırladıkları şiir üzerine inceleme yazıları Yasakmeyve ve Varlık dergisinde yayımlandı. Şair, Evrensel gazetesinde kültür servisi editörlüğü yapıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)