Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 8 Nisan 2019 Pazartesi
AKP'nin İstanbul seçimlerine dair bitmeyen itirazları, ekonomi gündemi ve yaklaşan 1 Mayıs, ABD destekli İsrail işgali ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.
08 Nisan 2019 09:00
Yerel seçimler ve AKP'nin İstanbul için bir türlü sona ermeyen itirazları, ekonomideki kötüye gidiş, yaklaşan 1 Mayıs, İsrail'in ABD destekli işgal planları ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.
8 Nisan Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)
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