Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 8 Nisan 2019 Pazartesi

Yerel seçimler ve AKP'nin İstanbul için bir türlü sona ermeyen itirazları, ekonomideki kötüye gidiş, yaklaşan 1 Mayıs, İsrail'in ABD destekli işgal planları ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

8 Nisan Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)